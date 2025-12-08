Haberler

Beşiktaş'tan TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na çağrı

Güncelleme:
Beşiktaş, Gaziantep FK ile oynadığı karşılaşmada hakem Kadir Sağlam'ın kararlarını eleştirerek, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na sorular yöneltti ve Türk futbolunun geleceği için acil önlem alması gerektiğini belirtti.

Beşiktaş, Gaziantep FK karşılaşmasını yöneten hakem Kadir Sağlam'ın takdir haklarını rakipten yana kullandığını belirterek TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na çağrıda bulundu.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş, Tüpraş Stadyumu'nda karşılaştığı Gaziantep Futbol Kulübü ile 2-2 berabere kaldı. Müsabakanın ardından siyah-beyazlılar sosyal medya hesabından açıklama yayımladı. Maçın orta hakemi ve Video Yardımcı Hakemi'n (VAR) kararlarına yönelik yapılan açıklamada şu ifadeler yer verildi:

"Takımımızın Trendyol Süper Lig'de Gaziantep FK ile oynadığı müsabakanın hakemi Kadir Sağlam ile Beşiktaş düşmanlığıyla bilinen VAR hakemi Halil Umut Meler, sergiledikleri rezil yönetimle maçın skoruna direkt etki etmiştir. Ofsayt çizgisi dahi çizmekten aciz oldukları için rakibimizin öne geçmesine neden olan VAR ekibi, ne hikmetse futbolcumuz Jota Silva'nın ceza sahasında rakibinin müdahalesiyle yerde kaldığı pozisyonda net penaltıyı süzememiştir. Maçın hakemi Kadir Sağlam, maç boyunca takdir haklarını rakipten yana kullanmış ve rakibin oyunu soğutma stratejisine kayıtsız kalmıştır.

Birkaç gün önce bir televizyon kanalının canlı yayınına katılan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, "Bunlar köpeksiz köy bulmuşlar, çomaksız dolaşıyorlar. Döner dönmez herkesle hesaplaşacağım, gerekeni yapacağım" demişti.

Sayın Hacıosmanoğlu'na soruyoruz;

Köpeksiz köy bulanlar kim?

Köpeksiz bulduğu köyde çomaksız dolaşanlar kim?

"Bunlarla döner dönmez hesaplaşacağım" dediniz. Ne zaman hesaplaşacaksınız?

"Gerekeni yapacağım" dediniz. Tam olarak ne yapacaksınız?

Hacıosmanoğlu'nu sorularımıza ivedilikle cevaplamaya, cevaplamak da yetmez, Türk futbolunun geleceği için acilen harekete geçmeye davet ediyoruz." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
