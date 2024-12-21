Beşiktaş'tan taraftarları kahreden istatistik
Alanyaspor ile 1-1 berabere kalarak kötü gidişatı sonlandıramayan Beşiktaş, ligde oynadığı son 8 maçta 1 kez kazanabildi. Siyah-beyazlılar, bu süreçteki tek galibiyetini 2 hafta önce ezeli rakibi Fenerbahçe'ye karşı 1-0'lık skorla elde etmişti.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında taraftarının önünde Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Bu karşılaşmanın ardından siyah-beyazlı takımla ilgili çarpıcı bir istatistik göze çarptı.
SON 8 MAÇTA SADECE 1 KEZ KAZANDI
Beşiktaş, Alanyaspor maçıyla birlikte son 8 lig maçının sadece 1'ini kazandı. Siyah-beyazlılar, tek galibiyetini 2 hafta önce ezeli rakibi Fenerbahçe'ye karşı 1-0'lık skorla almıştı. Kara Kartal, tek galibiyetinin yanında 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet elde etti.
İŞTE BEŞİKTAŞ'IN ALDIĞI SONUÇLAR
Beşiktaş'ın son 8 maçında aldığı sonuçlar şu şekilde;
- Galatasaray 2-1 Beşiktaş
- Beşiktaş 1-3 Kasımpaşa
- Başakşehir 0-0 Beşiktaş
- Beşiktaş 2-4 Göztepe
- Hatayspor 1-1 Beşiktaş
- Beşiktaş 1-0 Fenerbahçe
- Adana Demirspr 2-1 Beşiktaş
- Beşiktaş 1-1 Alanyaspor