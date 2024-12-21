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Beşiktaş'tan taraftarları kahreden istatistik

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Alanyaspor ile 1-1 berabere kalarak kötü gidişatı sonlandıramayan Beşiktaş, ligde oynadığı son 8 maçta 1 kez kazanabildi. Siyah-beyazlılar, bu süreçteki tek galibiyetini 2 hafta önce ezeli rakibi Fenerbahçe'ye karşı 1-0'lık skorla elde etmişti.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında taraftarının önünde Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Bu karşılaşmanın ardından siyah-beyazlı takımla ilgili çarpıcı bir istatistik göze çarptı.

SON 8 MAÇTA SADECE 1 KEZ KAZANDI

Beşiktaş, Alanyaspor maçıyla birlikte son 8 lig maçının sadece 1'ini kazandı. Siyah-beyazlılar, tek galibiyetini 2 hafta önce ezeli rakibi Fenerbahçe'ye karşı 1-0'lık skorla almıştı. Kara Kartal, tek galibiyetinin yanında 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet elde etti.

İŞTE BEŞİKTAŞ'IN ALDIĞI SONUÇLAR

Beşiktaş'ın son 8 maçında aldığı sonuçlar şu şekilde;

  • Galatasaray 2-1 Beşiktaş
  • Beşiktaş 1-3 Kasımpaşa
  • Başakşehir 0-0 Beşiktaş
  • Beşiktaş 2-4 Göztepe
  • Hatayspor 1-1 Beşiktaş
  • Beşiktaş 1-0 Fenerbahçe
  • Adana Demirspr 2-1 Beşiktaş
  • Beşiktaş 1-1 Alanyaspor
Beşiktaş'tan taraftarları kahreden istatistik
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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