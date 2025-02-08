Beşiktaş'tan Sivasspor'a karşı çarpıcı istatistik
Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Sivasspor'u 2-0 yenen Beşiktaş, bu sezon rakibine karşı dikkat çeken bir istatistiğe imza attı. Siyah-beyazlılar, Sivas temsilcisine karşı bu sezon oynadığı 3 maçı da gol yemeden kazanmayı başardı.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Sivasspor'u 2-0 mağlup etti. Bu sonuçla birlikte siyah-beyazlıların kırmızı-beyazlılara karşı elde ettiği dikkat çeken bir istatistik ortaya çıktı.
3 MAÇI DA GOL YEMEDEN KAZANDILAR
Sivasspor ile bu sezon ligde 2, kupada 1 defa olmak üzere 3 kez karşı karşıya gelen Beşiktaş, rakibine karşı oynadığı tüm maçları kazandı. Öte yandan siyah-beyazlılar, Sivas temsilcisini mağlup etmeyi başardığı bu üç karşılaşmada da kalesini gole kapattı.
3 MAÇTA ALINAN SONUÇLAR
Beşiktaş'ın 2024-2025 sezonunda Sivasspor'a karşı aldığı sonuçlar şu şekilde;
- Süper Lig: Beşiktaş 2-0 Sivasspor
- Türkiye Kupası: Sivasspor 0-1 Beşiktaş
- Süper Lig: Sivasspor 2-0 Beşiktaş