Beşiktaş'tan ses getirecek hamle! Galatasaray'dan transfer ihtimali

Beşiktaş'tan ses getirecek hamle! Galatasaray'dan transfer ihtimali
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray'dan ayrılması beklenen Kerem Demirbay, Beşiktaş'a teklif edildi. Siyah-beyazlılar, yıldız oyuncu için gelen öneriyi değerlendirmeye aldı.

Bu sezon Galatasaray'da düzenli forma şansı bulamayan ve takımdan ayrılması beklenen Kerem Demirbay ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

BEŞİKTAŞ'A TEKLİF EDİLDİ

Fanatik'te yer alan habere göre; Süper Lig ve yurt dışından bazı talipleri olan Kerem Demirbay, Galatasaray'ın ezeli rakibi Beşiktaş'a teklif edildi. Haberde, Siyah-beyazlıların Kerem Demirbay kanadından gelen öneriyi değerlendirmeye aldığı ifade edildi. Ayrıca transferin gerçekleşmesi için 31 yaşındaki oyuncunun bonservis sorununu çözmesi gerektiği belirtilirken, henüz anlaşma şartlarının oluşmadığı aktarıldı.

Beşiktaş'tan ses getirecek hamle! Galatasaray'dan transfer ihtimali

SEZON PERFORMANSI

Deneyimli oyuncu Kerem Demirbay, Galatasaray ile sözleşmesinin son yılına girerken, bu sezon çıktığı 34 maçta 3 asist yaptı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Maliye şimdi de onların peşinde! Kayıp çok büyük

Maliye şimdi de onların peşinde! Kayıp çok büyük
Ukrayna teslim almaya gelmedi, binlerce askerin cesedi tırlarda kaldı

Savaşın acı yüzü! Binlerce ceset soğutuculu tırlarda bekletiliyor
Öcalan'a bayram ziyareti! İmralı'ya sevk edilen 3 yeni mahkumun kim olduğu ortaya çıktı

Öcalan'a bayram ziyareti! 3 yeni mahkumun kim olduğu ortaya çıktı
Ferdi Zeyrek'in sağlık durumuna ilişkin resmi açıklama: Hastaneye geldiği ana göre çok daha iyidir

Resmi açıklama geldi! İşte Ferdi Zeyrek'in son durumu
Bakanlık önünde hareketli dakikalar! Korumalar, havaya ateş açan emekli polisi bacağından vurdu

Korumalar, havaya ateş açan emekli polisi bacağından vurdu
Cezaevinden çıkan MasterChef'in olay ismi Murat Özdemir son halini paylaştı

Cezaevinden çıkan MasterChef yarışmacısının son hali ortaya çıktı
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıOkan ilk:

eğer bu haber doğruysa bu başkandanda bir halt olmaz

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

daha önce gelseydi ıskartaya çıktıktan sonra değil. Ha beleş gelecekse o başka

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Selfi çekerken tişörtünde çok sayıda kene olduğunu fark etti

Selfi çekerken ölümle burun buruna geldiğini fark etti
Fransa, UEFA Uluslar Ligi'nde üçüncü oldu

UEFA Uluslar Ligi'nde üçüncü belli oldu
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Perihan Savaş'tan yıllar sonra gelen sürpriz! Bahçeye girdi, kirazları dalından yedi

Yeşilçam'ın efsanesi tarlaya girdi, hasadı başlattı
Dev bankalar, yılın ikinci yarısı için altın tahminlerini güncelledi

Dev bankalar, yılın ikinci yarısı için altın tahminlerini güncelledi
Cenaze işlemleri için para isteyen gassal tutuklandı

Gassalın yaptığı kurnazlık pahalıya patladı
29 kiloya kadar düşen Nihal Candan'ın son halini kardeşi paylaştı

İki kez kalbi duran Nihal Candan'ın son görüntüsü korkuttu
Köylüler ayaklandı: Hayvancılık biter

Köylüler ayaklandı: Hayvancılık biter
Baba Vanga'dan bomba kehanet: Spor etkinliğinde insanlar uzaylılarla tanışacak

Baba Vanga'dan ürperten kehanet: İnsanlarla ilk kez tanışacaklar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.