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Beşiktaş'tan seçim sırasında Galatasaray'a olay yaratacak yaratacak gönderme

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Beşiktaş'ta gerçekleştirilen başkanlık seçiminde ezeli rakip Galatasaray'a çok konuşulacak bir gönderme yapıldı. Divan Başkanlığı, kongre üyeleri tarafından sarı-kırmızılı kulübün aleyhine yapılan tezahüratlar için "Boş verin, 'maklubeciler'le uğraşmayın. Biz Beşiktaş'a bakalım, bizim için Beşiktaş önemli" anonsu yaptı.

Beşiktaş'ta Hüseyin Yücel ve Serdal Adalı arasındaki kıyasıya başkanlık seçiminin heyecanı yaşanırken, Galatasaraylıları kızdıracak bir gönderme yapıldı.

ÜYELERDEN GALATASARAY ALEYHİNE TEZAHÜRAT

Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılanolağanüstü seçimli genel kurulda oy kullanma işlemleri devam ederken üyeler, Galatasaray aleyhine tezahürat yapmaya başladı. Divan Başkanlığı, sarı-kırmızılı takım aleyhine yapılan göndermelerin ardından çok konuşulacak bir uyarıda bulundu.

"MAKLUBECİLERLE UĞRAŞMAYIN!"

Galatasaray aleyhine tezahürat yapmasının ardından Divan Başkanlığı'ndan, "Arkadaşlar, bu tezahüratlarla bir dahaki seçime katılamazsanız görürsünüz! 6222'yi uygulayıverirler! Boş verin, 'maklubeciler'le uğraşmayın. Biz Beşiktaş'a bakalım, bizim için Beşiktaş önemli" anonsu yapıldı.

GALATASARAYLILARIN TEPKİSİNİ ÇEKTİ

Beşiktaş'ın başkanlık seçiminde yapılan bu anons, Galatasaraylıların tepkisini çekti. Siyah-beyazlılardan sarı-kırmızılılara yapılan bu gönderme kısa sürede viral oldu.

Beşiktaş'tan seçim sırasında Galatasaray'a olay yaratacak yaratacak gönderme
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (12)

Haber YorumlarıALİ OSMAN ÇELİK:

salıncaktan inememişler

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Haber YorumlarıEmir Emir:

BEŞİKTAŞ'IN ŞUANKİ DURUMDA OLMASININ SEBEBİ GALATASARAY MAÇINDA DOĞRANIP AHENGİNİN BOZULMASI,O MAÇTA KIRILDILAR.BİR TANE YÖNETİCİ,BAŞKAN ADAYI,ETKİLİ,YETKİLİ HİÇBİRİ BUNU GÜNDEME GETİRMİYOR,SORUNUN KENDİLERİNDE TAKIMDA OLDUĞU ALGISINI EMPOZE ETTİLER BEŞİKTAŞLILARDA BUNU SATIN ALDI.

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Haber YorumlarıKamil Veryansın:

Kuyruk acıları çok unutamıyorlar

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Haber YorumlarıMGk:

Darbe gecesi fetöcü askerler helikopterle İNÖNÜ STADINA inmişken, Fetöcü Kantere tüm topçuların imzaladığı formalar gitmişken, şampiyon Beşiktaşın hocası Şenol Güneş'in Gülen detaylı şiirini dinlemişken bu haller komik kaçıyor

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Haber YorumlarıErkan Arslan:

Bu Uyuzzz Fenevrasonlu Kuslar Sayesinde ASLAN GS NiCE BES YILDIZLAR

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Haber YorumlarıMGk:

Darbe gecesi FETÖCÜ HAİNLER helikopter ile BJK STADI İNÖNÜ'YE İNDİLER.. Fıkra bu kadar ??

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Haber YorumlarıErgün Eroglu:

Salıncak kuşları siz ilk önce Galatasaray seviyesine gelin ondan sonra biz sizin söylemlerinize bakarız cik cik ötüceğinize siz ilk önce doğru dürüst kendinise bizimle baş edebilecek bir başkan bulun yoksa giden başkan gibi daha çok borç koyup giden olur ????????

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Haber YorumlarıSer_hat:

Esas siz gidin takımınızla ilgilenin böyle giderse kümeye gideceksiniz

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Haber YorumlarıHasan Kenan Solmaz:

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