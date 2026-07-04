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Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

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Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına Slovakya’daki kampında sabah antrenmanıyla devam etti. Teknik direktör Italiano yönetimindeki idmanda taktik çalışmalar yapıldı.

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı günün ilk çalışmasıyla devam etti.

Samorin'de bulunan Slovakya Olimpiyat Antrenman Merkezi'nde teknik direktör Vincenzo Italiano yönetiminde yapılan idman, ısınma hareketleriyle ve düz koşularla başladı.

Pas çalışmasıyla devam eden antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktiksel uygulamaların gerçekleştirildiği öğrenildi.

Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Aykut Torunoğulları, Futbol AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Melih Aydoğdu ile futbol direktörü Önder Özen, antrenmanı tribünden izledi.

Siyah-beyazlılar, yeni sezon hazırlıklarını akşam saatlerinde salonda yapacağı günün ikinci çalışmasıyla sürdürecek.

Kaynak: AA / Metin Arslancan
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