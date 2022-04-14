Beşiktaş'tan rakipleri kıskandıracak golcü transferi! 25 maçta 26 gol attı

Teknik Direktör Valerien Ismael'le yeni bir sayfa açan Beşiktaş yönetimi, yeni sezon için şimdiden transfer çalışmalarına başladı.

TEMAS DEVAM EDİYOR

Bir yandan Alexander Sörloth'la görüşmelerine devam eden Siyah-Beyazlılar, yeni golcüsünü Katar ekibi Al-Duhail'de buldu.

SÖZ KESİLDİ

Akşam'da yer alan habere göre; bir süredir forvet arayışlarını sürdüren Kara Kartal'ın Michael Olunga'da karar kıldığı ortaya çıktı. Al Duhail'de harika sezon geçiren yıldız oyuncu ile gelecek sezon için söz kesildiği öğrenildi.

25 MAÇTA 26 GOL ATTI

Katar Ligi ekiplerinden Al-Duhail'de forma giyen Michael Olunga, bu sezon 25 maçta attığı 26 golle adından söz ettirmişti.

KAZANCI'NIN TRANSFERİ

Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı'nın kariyerinin en olgun döneminde ve fiziksel açıdan Spor Toto Süper Lig'e oldukça uygun olduğunu düşünmesi sebebiyle 28 yaşındaki Kenyalı oyuncuya yoğunlaştığı ve anlaşmanın sağlandığı belirtildi.

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