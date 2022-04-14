Beşiktaş'tan rakipleri kıskandıracak golcü transferi! 25 maçta 26 gol attı - Haberler

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Beşiktaş'tan rakipleri kıskandıracak golcü transferi! 25 maçta 26 gol attı

Haberler.com - Spor
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Beşiktaş'tan rakipleri kıskandıracak golcü transferi! 25 maçta 26 gol attı

Sörloth ve Burak transferlerini yüksek maliyet sebebiyle bekletmeye alan Beşiktaş'tan sürpriz bir isim gündeme geldi. Siyah-Beyazlılar, Al-Duhail'de 25 maçta 26 gol atan Michael Olunga ile görüşmelere başladı.

Teknik Direktör Valerien Ismael'le yeni bir sayfa açan Beşiktaş yönetimi, yeni sezon için şimdiden transfer çalışmalarına başladı.

Bir yandan Alexander Sörloth'la görüşmelerine devam eden Siyah-Beyazlılar, yeni golcüsünü Katar ekibi Al-Duhail'de buldu.

Beşiktaş'tan rakipleri kıskandıracak golü transferi! 25 maçta 26 gol attı

Akşam'da yer alan habere göre; bir süredir forvet arayışlarını sürdüren Kara Kartal'ın Michael Olunga'da karar kıldığı ortaya çıktı. Al Duhail'de harika sezon geçiren yıldız oyuncu ile gelecek sezon için söz kesildiği öğrenildi.

Beşiktaş'tan rakipleri kıskandıracak golü transferi! 25 maçta 26 gol attı

Katar Ligi ekiplerinden Al-Duhail'de forma giyen Michael Olunga, bu sezon 25 maçta attığı 26 golle adından söz ettirmişti.

Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı'nın kariyerinin en olgun döneminde ve fiziksel açıdan Spor Toto Süper Lig'e oldukça uygun olduğunu düşünmesi sebebiyle 28 yaşındaki Kenyalı oyuncuya yoğunlaştığı ve anlaşmanın sağlandığı belirtildi.

Haberler.com - Spor

Alexander Sörloth, Burak Yılmaz, Beşiktaş, Spor, Haberler

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