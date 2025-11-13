Beşiktaş'tan Rafa Silva açıklaması

Süper Lig devi Beşiktaş, son dönemde takımdan ayrılmak istediği iddia edilen Rafa Silva için kulübün resmi internet sitesinden bir açıklama yaptı. Siyah-beyazlılar, yaptığı açıklamada Rafa Silva'nın ailesi ve menajeriyle görüşme yapmak adına 15 Kasım Cumartesi tarihine kadar izin istediğini açıkladı.

''15 KASIM'A KADAR İZİN İSTEMİŞTİR''

İşte siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklama:

"Başkanımız Serdal Adalı ve Teknik Direktörümüz Sergen Yalçın'ın katılımlarıyla 15 Kasım Cumartesi günü BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde başta profesyonel futbolcumuz Rafa Silva'nın kulübümüzdeki geleceği olmak üzere Futbol A Takımımızın gündemindeki konulara dair basın toplantısı düzenlenecektir. Öte yandan profesyonel futbolcumuz Rafa Silva, ailesi ve menajeriyle görüşmek üzere 15 Kasım Cumartesi akşamına kadar kulübümüzden izin istemiştir. Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Siyah-beyazlılara 2024-2025 sezonunun başında transfer olan deneyimli hücum oyuncusu, takımıyla şu ana kadar çıktığı 65 maçta 23 gol ve 16 asistlik performans sergiledi.