Beşiktaş'tan Orkun Kökçü'ye Transfer Görüşmesi ve Sağlık Kontrolü

Beşiktaş'tan Orkun Kökçü'ye Transfer Görüşmesi ve Sağlık Kontrolü
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Beşiktaş, milli futbolcu Orkun Kökçü ile transfer görüşmelerine başladı. Kökçü, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçerek detaylı muayeneler yaptı.

Beşiktaş'ın transfer görüşmelerine başladığı milli futbolcu Orkun Kökçü, sağlık kontrolünden geçti.

Siyah-beyazlıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan paylaşımda, "Transfer görüşmesine başladığımız Orkun Kökçü, bu sabah Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti. Detaylı kan tetkikleri yapılan Kökçü; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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