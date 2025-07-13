Beşiktaş'tan Orkun Kökçü'ye Transfer Görüşmesi ve Sağlık Kontrolü
Beşiktaş, milli futbolcu Orkun Kökçü ile transfer görüşmelerine başladı. Kökçü, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçerek detaylı muayeneler yaptı.
Beşiktaş'ın transfer görüşmelerine başladığı milli futbolcu Orkun Kökçü, sağlık kontrolünden geçti.
Siyah-beyazlıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan paylaşımda, "Transfer görüşmesine başladığımız Orkun Kökçü, bu sabah Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti. Detaylı kan tetkikleri yapılan Kökçü; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı" denildi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor