Beşiktaş'tan Okan Buruk'a Geçmiş Olsun Mesajı

BEŞİKTAŞ, bugün öğle saatlerinde apandisit ameliyatı geçiren Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a geçmiş olsun mesajı yayınladı.

Siyah-beyazlı kulüp şu ifadelere yer verdi:

"Galatasaray Spor Kulübü Teknik Direktörü Okan Buruk'un apandisit rahatsızlığı sebebiyle başarılı bir ameliyat geçirdiğini öğrendik. Okan Buruk'un en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni eder, Galatasaray Spor Kulübü camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz."