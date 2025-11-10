Haberler

Beşiktaş'tan Necip Uysal ve Ersin Destanoğlu için açıklama

Güncelleme:
Beşiktaş, bahis oynadığı tespit edilen futbolculara ilişkin, "Bu hassas durumla ilgili sürecin evrensel hukuk normu olan masumiyet karinesi göz önünde bulundurularak büyük bir titizlikle ilerletilmesi elzemdir. İki futbolcumuzun da masum olduklarına inancımız tamdır. Tarafımızca TFF nezdinde girişimlere ivedilikle başlanacaktır" açıklamasında bulundu.

  • Türkiye Futbol Federasyonu, bahis soruşturması kapsamında 1024 futbolcuyu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti.
  • Beşiktaş Kulübü, Necip Uysal ve Ersin Destanoğlu'nun masum olduklarına inandığını açıkladı.
  • Necip Uysal ve Ersin Destanoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na hukuki itirazda bulunacak.

Türkiye Futbol Federasyonu, profesyonel liglere yönelik olarak yürütülen bahis soruşturması kapsamında bahis oynadığı tespit edilen 1024 futbolcuyu açıkladı ve bu isimleri Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.

BEŞİKTAŞ'TAN İKİ OYUNCUSU İÇİN AÇIKLAMA

Beşiktaş Kulübü tarafından konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaparak şu ifadelere yer verildi:

''MASUM OLDUKLARINA İNANCIMIZ TAMDIR''

"Türkiye Futbol Federasyonu'nca profesyonel liglere yönelik olarak yürütülen bahis soruşturması kapsamında iki futbolcumuzun Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilmesi süreci, tarafımızca dikkatle takip edilmektedir. Başta futbolcularımızın kişilik hakları ve aileleri ile mensup oldukları camiamızı yakından ilgilendiren bu hassas durumla ilgili sürecin evrensel hukuk normu olan masumiyet karinesi göz önünde bulundurularak büyük bir titizlikle ilerletilmesi elzemdir.

İki futbolcumuzun da masum olduklarına inancımız tamdır. Tarafımızca TFF nezdinde girişimlere ivedilikle başlanacaktır. Söz konusu futbolcularımız da yarın sabah İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na müracaat ederek hukuki itirazlarını yapacaktır. Beşiktaş JK olarak, konunun takipçisi olduğumuzu ve Türkiye Futbol Federasyonu ile temas halinde bulunduğumuzu kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor

