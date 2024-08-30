Kolpaçino filmiyle vurdular! Beşiktaş'tan Lugano'ya maç sonu olay gönderme
UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş karşılaşmasında Beşiktaş, sahasında İsviçre ekibi Lugano'yu 5-1 yendi. Beşiktaş, Kolpaçino filminden bir sahne yayınlayarak Lugano'ya gönderme yaptı.
UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş karşılaşmasında Beşiktaş, sahasında Lugano'yu ağırladı. Tüpraş Stadyumu'ndaki maçı Beşiktaş 5-1'lik skorla kazandı.
KARTAL YÜKSEKTEN UÇTU
Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 7 ve 71. dakikalarda Ciro Immobile, 65'te Gedson Fernandes, 70'te Rafa Silva ve uzatma dakikalarında Salih Uçan attı. Lugano'nun tek golü 59. dakikada Shkelqim Vladi'den geldi.
AVRUPA LİGİ'NE KALDI
İki takım arasında İsviçre'de oynanan ilk maç 3-3 sona ermişti. Beşiktaş, bu sonucun ardından UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasına yükseldi. Lugano, yoluna Konferans Ligi'nden devam edecek.
KOLPAÇİNO FİLMİNDEN GÖNDERME
Beşiktaş, maç sonun Kolpaçino filminden bir sahne yayınlayarak Lugano'ya göndermede bulundu. Siyah-beyazlılar paylaşıma, "Sanırım bu yeterliydi, uzun süre görüşmeyelim" notunu düştü.