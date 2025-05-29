Beşiktaş'tan Genç Yeteneklere Profesyonel Sözleşme

Beşiktaş'tan Genç Yeteneklere Profesyonel Sözleşme
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Beşiktaş, Poyraz Gelen, Adnan Karahisar, Yusuf Can Calayır ve Doruk Tuğrul ile 2026-2027 sezonu sonuna kadar profesyonel sözleşme imzaladı. Kulüp, genç futbolcuların potansiyellerine inandığını belirtti.

Beşiktaş, genç futbolcular Poyraz Gelen, Adnan Karahisar, Yusuf Can Calayır ve Doruk Tuğrul ile 2026-2027 sezonu sonuna kadar profesyonel sözleşme imzaladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Gelişimlerini Beşiktaş Futbol Akademisi'nde tamamlayan, sahip oldukları potansiyel ve yetenekle kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacaklarına inandığımız genç futbolcularımız Poyraz Gelen, Adnan Karahisar, Yusuf Can Calayır ve Doruk Tuğrul ile 2026-27 sezonu sonuna kadar profesyonel sözleşme imzalanmıştır. Genç futbolcularımıza yeni dönemde üstün başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." denildi.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
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