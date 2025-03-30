Beşiktaş'tan Galatasaray'a Squid Game temalı gönderme

Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti. Bu sonuçla siyah-beyazlılar, sarı-kırmızılıların yenilmezlik serisine son verdi. Beşiktaş, maç sonrası sosyal medyadan dikkat çeken paylaşım yaparak "Squid Game" temalı göndermede bulundu.

BEŞİKTAŞ'TAN GALATASARAYLILARI KIZDIRAN PAYLAŞIM

Beşiktaş sosyal medya hesabı, derbi galibiyeti sonrası dikkat çeken paylaşımlar yaptı. Siyah-beyazlı takım, Squid Game temalı bir video yayınlayarak teknik direktör Okan Buruk'u hedef alan bir paylaşım yaptı. Bu paylaşım sonrası Galatasaray paylaşıma tepki gösterdi. Paylaşılan videoda teknik direktör Okan Buruk'un zıpladığı görüntüler kullanıldı.