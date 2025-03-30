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Beşiktaş'tan Galatasaray'a Squid Game temalı gönderme

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Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş, Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti. Maç sonrası Beşiktaş, sosyal medya hesabından Squid Game temalı bir video paylaştı. Videoda, Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk'un zıpladığı görüntüler kullanıldı. Bu paylaşım, Galatasaray tarafından tepkiyle karşılandı.

Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti. Bu sonuçla siyah-beyazlılar, sarı-kırmızılıların yenilmezlik serisine son verdi. Beşiktaş, maç sonrası sosyal medyadan dikkat çeken paylaşım yaparak "Squid Game" temalı göndermede bulundu.

BEŞİKTAŞ'TAN GALATASARAYLILARI KIZDIRAN PAYLAŞIM

Beşiktaş sosyal medya hesabı, derbi galibiyeti sonrası dikkat çeken paylaşımlar yaptı. Siyah-beyazlı takım, Squid Game temalı bir video yayınlayarak teknik direktör Okan Buruk'u hedef alan bir paylaşım yaptı. Bu paylaşım sonrası Galatasaray paylaşıma tepki gösterdi. Paylaşılan videoda teknik direktör Okan Buruk'un zıpladığı görüntüler kullanıldı.

Beşiktaş'tan Galatasaray'a Squid Game temalı gönderme
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıFethi Tilki:

harika olmuş opla yine çekirge zıplayıver ver cekirge

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Haber YorumlarıSer_hat:

Ammaaan çok da tın ve zikhimmizde.La Okan şampiyon ol ga görsünler ebeceklerinin eamiciklerini.

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Haber YorumlarıBerk Tasmalı:

Dikkat edin mahkemeye vermesinler ??

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Haber YorumlarıFerhat Çevik:

Bravo Beşiktaş biz çocuklarımıza yasak koydukça siz bunları aşılayın.

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