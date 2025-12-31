Beşiktaş'tan Ferdi Kadıoğlu bombası

David Jurasek ile yollarını ayıracak olan Beşiktaş, ocak ayında mutlak olarak sol bek pozisyonuna transfer yapmak istiyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFERDE BÜYÜK OYNAYACAK

Bu bölge için listesinde birçok isim bulunan Beşiktaş, transferde büyük oynamaya karar verdi. Siyah-beyazlılar, geçmişte Fenerbahçe forması giyen ve şu anda İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton'da görev alan Ferdi Kadıoğlu'nu listeye ekledi.

GİRİŞİMLER BAŞLIYOR

Yönetimin, milli oyuncunun transferi konusunda yılbaşı sonrasında girişimlerde bulunacağı öğrenilirken, 26 yaşındaki futbolcu için ilk etapta sezon sonuna kadar kiralama teklifinde bulunulacağı belirtildi.

TÜM ŞARTLAR ZORLANACAK

Ancak İngiliz ekibinin Ferdi'nin ayrılığına hiçbir şekilde sıcak bakmadığı, Başkan Serdal Adalı'nın ise tüm şartları zorlayacağı aktarıldı.

SEZON PERFORMANSI

28 milyon euro piyasa değeri bulunan Ferdi, bu sezon çıktığı 19 maçta 1446 dakika süre aldı. Milli oyuncu, gol ya da asist katkısı yapamadı.