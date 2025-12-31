Haberler

Beşiktaş'tan Ferdi Kadıoğlu bombası

Beşiktaş'tan Ferdi Kadıoğlu bombası
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mutlak bir sol bek almak isteyen Beşiktaş, rotasını Ada'ya çevirdi. Siyah-beyazlılar Premier Lig'de Brighton'ın formasını giyen milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu için yılbaşı sonrası resmi girişimlere başlayacak.

David Jurasek ile yollarını ayıracak olan Beşiktaş, ocak ayında mutlak olarak sol bek pozisyonuna transfer yapmak istiyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFERDE BÜYÜK OYNAYACAK

Bu bölge için listesinde birçok isim bulunan Beşiktaş, transferde büyük oynamaya karar verdi. Siyah-beyazlılar, geçmişte Fenerbahçe forması giyen ve şu anda İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton'da görev alan Ferdi Kadıoğlu'nu listeye ekledi.

GİRİŞİMLER BAŞLIYOR

Yönetimin, milli oyuncunun transferi konusunda yılbaşı sonrasında girişimlerde bulunacağı öğrenilirken, 26 yaşındaki futbolcu için ilk etapta sezon sonuna kadar kiralama teklifinde bulunulacağı belirtildi.

TÜM ŞARTLAR ZORLANACAK

Ancak İngiliz ekibinin Ferdi'nin ayrılığına hiçbir şekilde sıcak bakmadığı, Başkan Serdal Adalı'nın ise tüm şartları zorlayacağı aktarıldı.

SEZON PERFORMANSI

28 milyon euro piyasa değeri bulunan Ferdi, bu sezon çıktığı 19 maçta 1446 dakika süre aldı. Milli oyuncu, gol ya da asist katkısı yapamadı.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Akaryakıt, sigara ve alkollü içeceklerde ÖTV zammı belli oldu

Akaryakıt, sigara ve alkollü içeceklerde ÖTV zammı belli oldu
Şeyma Subaşı, yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakıldı

Havalimanında gözaltına alınan Şeyma Subaşı hakkında karar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bayern Münih Sacha Boey'i satışa çıkardı! İşte bonservis bedeli

Bayern, Boey'i satışa çıkardı: Bu parayı veren bonservisini alır
Ünlü sanatçı Cahit Berkay kullandığı araçla restorana daldı! İşte kaza anı

Ünlü sanatçı kullandığı araçla restorana daldı! İşte kaza anı
Yok böyle rekor! Altında bir yıllık kazanç dudak uçuklatıyor

Parasına buna yatıran ihya oldu! Tam 51 kez rekor kırdı
İstanbul'da kar yeniden başlayacak! Peş peşe uyarı geldi, saati de belli

Kar yeniden başlayacak! Saat verildi, resmen donacağız
Bayern Münih Sacha Boey'i satışa çıkardı! İşte bonservis bedeli

Bayern, Boey'i satışa çıkardı: Bu parayı veren bonservisini alır
Kadın hakime sevgili dayağı! Adliye lojmanını bastı, öldüresiye dövdü

Kadın hakime lojmanda dehşeti yaşattı
Yusuf Güney'in uyuşturucu testi pozitif çıktı

Yusuf Güney'in uyuşturucu test sonucu belli oldu