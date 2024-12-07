Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye olay yaratacak gönderme

Beşiktaş, 1-0 kazanılan Fenerbahçe derbisinin ardından sarı-lacivertli ekibe göndermede bulunan bir paylaşım yaptı.

Kulüpten yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı;

"Merhaba Fenerbahçe. Beklenen an geldi. Hayat acımasız, yıllardır hevesin birçok kez kursağında kaldı. Bu sefer yalnız değilsin. Bu acılı gecende sana eşlik etmesi adına bir çalma listesi hazırladık.

İşte sana özel çalma listemiz;