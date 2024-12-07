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Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye olay yaratacak gönderme

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Beşiktaş, dev derbide ezeli rakibini Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup etti ve karşılaşmanın ardından yaptığı paylaşımla sarı-lacivertlilere göndermede bulundu.

Beşiktaş, 1-0 kazanılan Fenerbahçe derbisinin ardından sarı-lacivertli ekibe göndermede bulunan bir paylaşım yaptı.

Kulüpten yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı;

"Merhaba Fenerbahçe. Beklenen an geldi. Hayat acımasız, yıllardır hevesin birçok kez kursağında kaldı. Bu sefer yalnız değilsin. Bu acılı gecende sana eşlik etmesi adına bir çalma listesi hazırladık.

İşte sana özel çalma listemiz;

  1. Ya Sen Ya Hiç
  2. Those Were the Days
  3. Bu Gala Daşlı Gala
  4. Kız Milleti
  5. Çemberimde Gül Oya"
Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye olay yaratacak gönderme
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıFırat Soydan:

Türkiyede futbol fenere karşı oynanır

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Haber YorumlarıTandogan Dogan:

Besiktas seyinde boncuk bulmus gibi seviniyor

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