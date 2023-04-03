Üye Girişi
Haberi Paylaş

Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye Feyyaz Yiğit'li gönderme! Kullanılan müzik tam bomba

Spor Haberleri

Beşiktaş, 4-2 kazandığı Fenerbahçe derbisinden sonra ezeli rakibine gönderme yaptı. Siyah-Beyazlılar, Feyyaz Yiğit'in metroda söylediği 'Nemrudun kızı' türküsünü "Anlık Kadıköy metrosu" notuyla paylaştı.

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş, 10 kişi kaldığı ve geriye düştüğü maçta Fenerbahçe'yi 4-2'lik skorla mağlup etti.

PUAN FARK 2'YE İNDİ

Ligin üçüncü sırasında yer alan Beşiktaş puanını 52'ye yükseltti. İkinci sıradaki Fenerbahçe 54 puanda kaldı. Lider Galatasaray ise 63 puanla zirvede bulunuyor.

Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye Feyyaz Yiğit'li gönderme! Kullanılan müzik tam bomba

FEYYAZ YİĞİT'Lİ GÖNDERME

Beşiktaş, ünlü sanatçı Feyyaz Yiğit'in metroda, "Nemrudun kızı" türküsünü söylediği videodan bir kesit aldı, üstüne Kadıköy'deki zafer fotoğraflarını ekledi. "Anlık Kadıköy metrosu" mesajıyla paylaşılan 26 saniyelik bu video, 7 dakika içinde 253 bin etkileşim aldı.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

Feyyaz Yiğit Fenerbahçe Beşiktaş Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title