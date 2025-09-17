Haberler

Beşiktaş'tan Fenerbahçe maçı sonrası olay paylaşım

Beşiktaş'tan Fenerbahçe maçı sonrası olay paylaşım
Güncelleme:
Beşiktaş, Süper Lig'de 2-2 beraberlikle sona eren Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor maçı sonrası bir paylaşımda bulundu. Siyah-beyazlılar, VAR hakemi Onur Özütoprak'a tepki gösterdi.

Beşiktaş Kulübü, Süper Lig'de 2-2 sona eren Fenerbahçe- Corendon Alanyaspor maçının ardından çarpıcı bir paylaştım yaptı.

VAR HAKEMİ ONUR ÖZÜTOPRAK'A TEPKİ

Siyah-beyazlılar, karşılaşmanın VAR hakemi Onur Özütoprak'a tepki gösterdi. Yapılan paylaşımda, Fenerbahçeli Archie Brown ile Alanyasporlu İbrahim Kaya arasında 8. dakikada yaşanan pozisyonu paylaşılarak, "Ne var, ne yok Onur Özütoprak" ifadeleri kullanıldı.

NE OLMUŞTU?

VAR hakemi Onur Özütoprak, Beşiktaş-Başakşehir maçında orta hakemi ASlper Akarsu'yu uyarmış ve daha sonra Orkun Kökçü kırmızı kart görmüştü. Siyah-beyazlı taraftarlar, kulüp tarafından yapılan bu paylaşıma kısa sürede beğeni yağdırdı.

İşte o paylaşım;

Beşiktaş'tan Fenerbahçe maçı sonrası olay paylaşım

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıTom Jerry:

Orkun un yaptığı kırmızı, neyin derdindesinizki, ayrıcalık mi istiyorsunuz yoksa onlarada ayrıcalık yapılmasın mi istiyorsunuz. İkinci ise neden Orkun pozisyonunu dile getiriyon.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Prof. Dr. Havva Kök Aslan'ın 'Atatürk' ve 'Öcalan' sözleri komisyonu karıştırdı

Profesörün Atatürk ve Öcalan kıyaslaması komisyonu karıştırdı
