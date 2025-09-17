Beşiktaş'tan Fenerbahçe maçı sonrası olay paylaşım

Beşiktaş Kulübü, Süper Lig'de 2-2 sona eren Fenerbahçe- Corendon Alanyaspor maçının ardından çarpıcı bir paylaştım yaptı.

VAR HAKEMİ ONUR ÖZÜTOPRAK'A TEPKİ

Siyah-beyazlılar, karşılaşmanın VAR hakemi Onur Özütoprak'a tepki gösterdi. Yapılan paylaşımda, Fenerbahçeli Archie Brown ile Alanyasporlu İbrahim Kaya arasında 8. dakikada yaşanan pozisyonu paylaşılarak, "Ne var, ne yok Onur Özütoprak" ifadeleri kullanıldı.

NE OLMUŞTU?

VAR hakemi Onur Özütoprak, Beşiktaş-Başakşehir maçında orta hakemi ASlper Akarsu'yu uyarmış ve daha sonra Orkun Kökçü kırmızı kart görmüştü. Siyah-beyazlı taraftarlar, kulüp tarafından yapılan bu paylaşıma kısa sürede beğeni yağdırdı.

İşte o paylaşım;