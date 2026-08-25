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Beşiktaş'tan Poku açıklaması: İstanbul'a geliyor

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Beşiktaş, prensip anlaşmasına vardığı Ernest Poku'nun sağlık kontrolleri ve transfer görüşmeleri için bu gece İstanbul'a geleceğini duyurdu. Poku'yu taşıyan uçağın saat 01.00'de Atatürk Havalimanı'nda olması bekleniyor.

BEŞİKTAŞ, kulübü ve kendisiyle prensip anlaşmasına vardığı Ernest Poku'nun sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerinin tamamlanması için bu gece İstanbul'a geleceğini açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübü ve kendisiyle prensip anlaşmasına vardığımız Ernest Poku, sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerinin tamamlanması için bu gece İstanbul'a gelecektir" ifadelerine yer verildi.

Ernest Poku'yu taşıyan uçağın bu gece saat 01.00'de Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde olması bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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