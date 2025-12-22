Beşiktaş heyeti, Elazığ'da 'İyiliğe kanat aç' projesiyle öğrencilerle buluştu

BEŞİKTAŞ Kulübü tarafından hayata geçirilen 'İyiliğe kanat aç' projesi kapsamında Elazığ'a gelen heyet, 8 Mart 2010 tarihinde yaşanan depremin ardından kulüp tarafından yaptırılan okulu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.

Elazığ Valiliğinin daveti üzerine kente gelen heyette; Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri Uğur Fora, Beşiktaş Kulüp Başkanı Serdal Adalı'nın eşi Eren Adalı ve yönetim kurulu üyeleri yer aldı. Heyet, 2010 yılında Karakoçan ilçesinde meydana gelen depremin ardından Kovancılar ilçesine bağlı Çakırkaş köyünde Beşiktaş Kulübü tarafından yaptırılan Beşiktaş İlkokulu'nu ziyaret etti. Okulda öğrencilerle yakından ilgilenen heyet, çocuklara çeşitli hediyeler dağıtarak sevinçlerine ortak oldu. Okul binasını gezen ve yetkililerden bilgi alan Beşiktaş heyeti, ziyaret sonunda öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

GENEL SEKRETER FORA: AMACIMIZ, BAĞIMIZI GÜÇLENDİRMEK

Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri Uğur Fora, Elazığ'da bulunmaktan büyük mutluluk duyduklarını dile getirdi. Fora, "Elazığ Valiliğinin daveti üzerine 'İyiliğe kanat aç' projesi kapsamında buradayız. Amacımız Elazığ'daki kardeşlerimizle kalplerimizin bir olduğunu göstermek ve bu bağı güçlendirmek. Valiliğimiz ve halkımız bizleri çok güzel karşıladı" dedi.

Programın iki gün süreceğini ifade eden Fora, Elazığspor maçına katılacaklarını ve Beşiktaş U-17 ile Elazığspor U-17 takımları arasında dostluk maçı oynanacağını belirterek, çeşitli söyleşi ve panellerle Beşiktaş'ı Elazığ'da temsil ettiklerini vurguladı.