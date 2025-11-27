Beşiktaş'tan David Alaba harekatı
Beşiktaş, Real Madrid'de forma giyen 33 yaşındaki David Alaba'yı transfer listesine ekledi. Siyah-beyazlılar, İspanyol devinde ilk 11'de forma giyemeyen yıldız oyuncu için harekete geçmeye hazırlanıyor.
- Beşiktaş, Real Madrid'de forma şansı bulmakta zorlanan David Alaba'yı transfer gündemine aldı.
- David Alaba'nın Real Madrid ile sözleşmesi Haziran ayında sona erecek.
- David Alaba bu sezon Real Madrid'de 4 maçta 145 dakika forma giydi ve gol veya asist yapmadı.
Transfer çalışmaları süren Beşiktaş, teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda savunmayı güçlendirmek için harekete geçti.
BEŞİKTAŞ'TAN ALABA HAREKATI
Beşiktaşlı kurmaylar kariyerini Real Madrid'de sürdüren David Alaba'yı gündemine aldı. Eflatun-beyazlılarda ilk 11'e girmekte zorlanan 33 yaşındaki futbolcunun düzenli olarak forma giyebileceği bir takıma gitmek istediği, bu doğrultuda siyah-beyazlıların ocak ayında Real Madrid'in kapısını çalacağı aktarıldı.
SÖZLEŞMESİ SONA ERECEK
Kulübü ile olan sözleşmesi haziran ayında sona erecek olan Alaba'ya Beşiktaş ile birlikte Fiorentina, New York City ve Charlotte FC'nin de ilgi gösterdiği vurgulandı.
ÇOK YÖNLÜ OLMASI DİKKAT ÇEKİYOR
Kariyeri boyuncu stoper, sol bek ve nadiren de olsa merkez orta sahada görev yapabilen Alaba, hücuma sık sık katılması ve rakip kaleye sürpriz şutlar çıkarmasıyla da dikkat çekiyor.
SEZON PERFORMANSI
Avusturyalı savunma oyuncusu, bu sezon çıktığı 4 maçta 145 dakika süre buldu. Alaba, bu maçlarda gol veya asist katkısında bulunmadı.