Beşiktaş'tan David Alaba harekatı

Transfer çalışmaları süren Beşiktaş, teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda savunmayı güçlendirmek için harekete geçti.

BEŞİKTAŞ'TAN ALABA HAREKATI

Beşiktaşlı kurmaylar kariyerini Real Madrid'de sürdüren David Alaba'yı gündemine aldı. Eflatun-beyazlılarda ilk 11'e girmekte zorlanan 33 yaşındaki futbolcunun düzenli olarak forma giyebileceği bir takıma gitmek istediği, bu doğrultuda siyah-beyazlıların ocak ayında Real Madrid'in kapısını çalacağı aktarıldı.

SÖZLEŞMESİ SONA ERECEK

Kulübü ile olan sözleşmesi haziran ayında sona erecek olan Alaba'ya Beşiktaş ile birlikte Fiorentina, New York City ve Charlotte FC'nin de ilgi gösterdiği vurgulandı.

ÇOK YÖNLÜ OLMASI DİKKAT ÇEKİYOR

Kariyeri boyuncu stoper, sol bek ve nadiren de olsa merkez orta sahada görev yapabilen Alaba, hücuma sık sık katılması ve rakip kaleye sürpriz şutlar çıkarmasıyla da dikkat çekiyor.

SEZON PERFORMANSI

Avusturyalı savunma oyuncusu, bu sezon çıktığı 4 maçta 145 dakika süre buldu. Alaba, bu maçlarda gol veya asist katkısında bulunmadı.