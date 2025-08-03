Beşiktaş'tan Cagliari'ye Kiralık Transfer: Semih Kılıçsoy

Beşiktaş, genç futbolcusu Semih Kılıçsoy'un İtalyan ekibi Cagliari'ye satın alma opsiyonlu kiralandığını açıkladı.

Siyah-beyazlıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Semih Kılıçsoy'un 2025-2026 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonlu geçici transferi hususunda Cagliari Calcio ile anlaşmaya varılmıştır. Semih Kılıçsoy'a yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" denildi.

19 yaşındaki oyuncu, kendine ait sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise şu ifadelere yer verdi:

"10 yaşında kapısından girdiğim, bana aile olan Beşiktaş'a bugün veda ediyorum. Her zaman taraftarımızın önünde oynamayı, onları benim adımı haykırdığı goller atmayı hayal ettim ve bunu da yaşadım. Şimdi benim için ayrılık zamanı. İki taraf için de hayırlı olmasını diliyorum. Beşiktaş'ımıza başarılı bir sezon dilerim."

Beşiktaş altyapısından yetişen Semih Kılıçsoy, siyah-beyazlı formayla çıktığı toplam 87 müsabakada 16 gol, 9 asistlik performans sergiledi. - İSTANBUL