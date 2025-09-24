Beşiktaş'tan bu sezon bir ilk

Beşiktaş, Süper Lig'de 1. haftanın erteleme maçında Kayserispor deplasmanına konuk oldu. Kadir Has Stadyumu'nda oynanan maçta Beşiktaş, bu sezon bir ilki yaşadı.

DEPLASMANDA İLK GOL

Siyah-beyazlılar, Kayseri'de Orkun Kökçü'nün nefis asistinde Rafa Silva'nın 15. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Portekizli hücum oyuncusu Rafa Silva, Kayserispor maçında Beşiktaş'ın bu sezon ilk deplasman golünü atmış oldu.

GOL ATAMADIĞI MAÇLAR

Beşiktaş, bu sezon daha önce deplasmanlarda oynadığı Corendon Alanyaspor ve Göztepe maçlarında gol sevinci yaşayamamıştı.