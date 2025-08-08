Beşiktaş'tan beğenilmeyip gönderilen Masuaku Premier Lig'e transfer oldu
Beşiktaş'ta eleştirilerin odağı olan ve takımdan yollanan Arthur Masuaku, Premier Lig ekibi Sunderland ile 2 yıllık anlaşma sağladı.
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta geride kalan sezonlarda eleştirilerin odağı olan ve yeni sezonda düşünülmeyip takımdan yollanan Arthur Masuaku'nun yeni adresi belli oldu.
PREMIER LİG'E GİTTİ
Fabrizio Romano'nun haberine göre; Sözleşmesinin bitimiyle Beşiktaş'tan ayrılan Arthur Masuaku, Premier Lig'in yeni ekibi Sunderland'e transfer oldu. 31 yaşındaki sol bek, İngiliz ekibiyle 2 yıllık sözleşme imzalayacak. Masuaku'nın kısa süre içerisinde resmen açıklanacağı belirtildi.
SEZON PERFORMANSI
Geride kalan sezonda Beşiktaş formasıyla 47 resmi maça çıktı Kongolu sol bek, 1 gol ve 10 asistlik performans sergiledi.