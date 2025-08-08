Beşiktaş'tan beğenilmeyip gönderilen Masuaku Premier Lig'e transfer oldu

Beşiktaş'tan beğenilmeyip gönderilen Masuaku Premier Lig'e transfer oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş'ta eleştirilerin odağı olan ve takımdan yollanan Arthur Masuaku, Premier Lig ekibi Sunderland ile 2 yıllık anlaşma sağladı.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta geride kalan sezonlarda eleştirilerin odağı olan ve yeni sezonda düşünülmeyip takımdan yollanan Arthur Masuaku'nun yeni adresi belli oldu.

PREMIER LİG'E GİTTİ

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Sözleşmesinin bitimiyle Beşiktaş'tan ayrılan Arthur Masuaku, Premier Lig'in yeni ekibi Sunderland'e transfer oldu. 31 yaşındaki sol bek, İngiliz ekibiyle 2 yıllık sözleşme imzalayacak. Masuaku'nın kısa süre içerisinde resmen açıklanacağı belirtildi.

SEZON PERFORMANSI

Geride kalan sezonda Beşiktaş formasıyla 47 resmi maça çıktı Kongolu sol bek, 1 gol ve 10 asistlik performans sergiledi.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
İsrail ordusu, Gazze'yi işgal için sınırda yığınak yapmaya başladı

Korkulan oldu! Skandal karar sonrası İsrail ilk adımı attı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Jack Grealish Fenerbahçe'yi reddetti

Fenerbahçe teklif yaptı, 1 saniye bile düşünmeden yanıtladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.