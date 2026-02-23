Haberler

Beşiktaş'tan ayrıldı, Kayserispor'a gidiyor

Beşiktaş'tan ayrıldı, Kayserispor'a gidiyor
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Süper Lig'de küme düşme tehlikesi yaşayan Kayserispor, Ole Gunnar Solskjaer ile birlikte Beşiktaş'ta görev alan Erling Moe'yi göreve getirmeye hazırlanıyor.

  • Kayserispor, Norveçli teknik direktör Erling Moe ile anlaşmaya vardı.
  • Erling Moe, daha önce Beşiktaş'ta Ole Gunnar Solskjaer ile birlikte görev yaptı.
  • Kayserispor, Süper Lig'de 19 puanla küme düşme hattında yer alıyor.

Trendyol Süper Lig'de topladığı 19 puanla küme düşme hattında yer alan Kayserispor'un yeni teknik direktörü belli oluyor.

ERLING MOE KAYSERİSPOR'UN BAŞINA GEÇİYOR

Radomir Djalovic'e veda eden Kayserispor, Ole Gunnar Solskjaer ile birlikte Beşiktaş'ta görev alan Norveçli çalıştırıcı Erling Moe ile yapılan görüşmelerde sona geldi. Sarı-kırmızılı yönetimin, 55 yaşındaki teknik adamı kısa süre içerisinde şehre getirerek resmi imzayı atmaya hazırlandığı öğrenildi.

SON OLARAK BEŞİKTAŞ'TA GÖREV YAPTI

Uzun yıllar Norveç ekibi Molde'de görev yapan 55 yaşındaki teknik adam, son olarak Solskjaer ile birlikte Beşiktaş'ta görev aldı.

SIRADAKİ RAKİP GENÇLERBİRLİĞİ

Antalyaspor'u ligde 1-0 yenen Kayserispor, ligin bir sonraki maç haftasında Gençlerbirliği'ne deplasmanda konuk olacak.

Cemre Yıldız
Haberler.com
Erdoğan'dan Kabine sonrası dikkat çeken mesaj: Üniversiteler kimsenin kurtarılmış bölgesi değildir

Boğaziçi'ni ziyaret etmişti! Erdoğan'dan Kabine sonrası çarpıcı mesaj
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Vinicius Junior'a ''Maymun'' dediği iddia edilen Gianluca Prestianni'nin cezası belli oldu

İşte Vinicius'a ''Maymun'' dediği iddia edilen Prestianni'nin cezası
Düğün gecesi ölen uzman çavuşun dosyası cinayete döndü

Düğün gecesi ölen uzman çavuşun dosyası cinayete döndü
Kan donduran olay! Kardeşlerin kavgasında ölüm haberi geldi

Kan donduran olay! Kardeşlerin kavgasında ölüm haberi geldi
ABD'nin dev uçak gemisi Türkiye'nin yanı başında

ABD'nin dev uçak gemisi Türkiye'nin yanı başında
Vinicius Junior'a ''Maymun'' dediği iddia edilen Gianluca Prestianni'nin cezası belli oldu

İşte Vinicius'a ''Maymun'' dediği iddia edilen Prestianni'nin cezası
Depoları doldurun! Gece yarısı akaryakıta okkalı zam geliyor

Depoları doldurun! Gece yarısı okkalı zam geliyor
Böcek ailesinin ölümüne ilişkin davanın ilk duruşması 21 Nisan'da görülecek

Türkiye'yi kahreden faciada kritik tarih belli oldu