Beşiktaş'tan Alexander Djiku hamlesi! Görüşmeler resmen başladı
Beşiktaş, Fenerbahçe forması giyen Alexander Djiku'yu kadrosuna katmak için harekete geçti. Siyah-beyazlı yönetim Sarı-lacivertli yöneticilerle bu transfer için görüşmelere başladı.
Savunma hattında büyük eksikler göze çarpan Beşiktaş, bu bölgeyi güçlendirmek için çalışmalarına devam ederken gözünü ezeli rakibi Fenerbahçe'ye çevirdi.
DJIKU İÇİN GÖRÜŞMELER BAŞLADI
Beşiktaş, Fenerbahçe forması giyen 31 yaşındaki Ganalı savunma oyuncusu Alexander Djiku'yu kadrosuna katmak için girişimlere başladı.Siyah-beyazlı yönetim Başkan Serdal Adalı önderliğinde Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile temasa geçerek görüşmelere başladı. Görüşmelerin iki taraf yönetimi arasında devam ettiği belirtildi.
BAŞKA TALİPLERİ DE VAR
Djiku'ya Beşiktaş'ın dışında Spartak Moskova, Braga ve Fiorentina'nın da talip olduğu belirtilirken, oyuncunun Türkiye'de kalmaya sıcak baktığı aktarıldı.
FENERBAHÇE PERFORMANSI
Fenerbahçe'de üçüncü sezonuna giren deneyimli stoper, takımıyla çıktığı 75 maçta 4 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.