Beşiktaş'ta 6 milyon euro kazanan Rafa Silva'nın Benfica'da alacağı yıllık ücret belli oldu

Yaşadığı kriz sonrası Beşiktaş'tan ayrılma kararı alan Portekizli futbolcu Rafa Silva, eski takımı Benfica'ya imza atmak üzere İstanbul'dan ayrıldı. Transferin kısa süre içinde resmiyet kazanması beklenirken, Portekiz basının anlaşmanın detaylarını açıkladı.

BENFICA'DA KAZANACAĞI ÜCRET BELLİ OLDU

A Bola'nın haberine göre; Benfica, eski yıldızı Rafa Silva ile 2028 yazına kadar geçerli olacak bir sözleşme imzalayacak. Haberde, Beşiktaş'ta yıllık 6 milyon euro kazanan Portekizli futbolcunun, Benfica'dan yıllık 2.2 milyon euro ücret alacağı belirtildi.

BEŞİKTAŞ'TAKİ ALACAKLARINDAN VAZGEÇTİ

Transferin kısa süre içerisinde resmi olarak açıklanmasının beklendiği ifade edilirken, Portekizli oyuncunun bu transfer için Beşiktaş'taki kazancından önemli bir miktarda feragat ettiği de ifade edildi.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon tüm kulvarlarda 16 maçta sahaya çıkan Rafa Silva, bu maçlarda 5 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.