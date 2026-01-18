Haberler

Beşiktaş'tan 35 milyon euroluk dev hamle

Beşiktaş transfer çalışmaları kapsamında Rafa Silva, Demir Ege ve Tammy Abraham'ın satışından elde edeceği 35 milyon euro'luk bütçe ile Emmanuel Agbadou, Nuno Tavares ve Filip Jörgensen'i transfer etmeyi planlıyor.

  • Beşiktaş, Rafa Silva, Demir Ege Tıknaz ve Tammy Abraham'ın satışlarından tahminen 35 milyon euro bütçe oluşturmayı planlıyor.
  • Beşiktaş, bu bütçeyle Emmanuel Agbadou, Nuno Tavares ve Filip Jörgensen transferlerini bitirmeyi planlıyor.
  • Beşiktaş'ta takımdan gidecek ve gelecek oyuncuların transferlerinin ayın 25'ine kadar tamamlanması bekleniyor.

Süper Lig devi Beşiktaş'ta transfer çalışması son gaz devam ederken takıma gelecek takımdan gidecek oyuncularla ilgili hareketli günler yaşanıyor.

35 MİLYON EURO BÜTÇE

Siyah-beyazlılar, takımdan ayrılması beklenen Rafa Silva, Demir Ege Tıknaz ve Tammy Abraham'ın satışları sonrası tahminen 35 milyon euro civarında bir bütçe oluşturmayı planlıyor. Siyah-beyazlılarda hedef, bu parayı yeni yapılacak transferlerde değerlendirmek.

3 TRANSFER BİRDEN

Beşiktaş, elde edilecek bu gelirle savunmaya Wolverhampton forması giyen Emmanuel Agbadou, Lazio forması giyen sol bek Nuno Tavares ve Chelsea'nin file bekçisi Filip Jörgensen transferlerini bitirmeyi planlıyor. Üç isim için de transfer görüşmeleri kulüpleriyle devam ediyor.

AYIN 25'İNE KADAR BİTMESİ BEKLENİYOR

Siyah-beyazlılarda takımdan gidecek ve gelecek oyuncuların transferlerinin ayın 25'ine kadar tamamlanması bekleniyor.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
