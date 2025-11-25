Haberler

Beşiktaş'tan 3 transfer hamlesi birden! İşte o isimler
Güncelleme:
Transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş, gözünü 3 bölgeye çevirdi. Siyah-beyazlılar, ocak ayında orta saha, sol kanat ve santrfor transferlerine öncelik verecek. Bu doğrultuda gündeme gelen isimler Borussia Dortmund forması giyen Salih Özcan, St. Etienne'nin kanat oyuncusu Zuriko Davitashvili ve Porto'nun golcüsü Deniz Gül oldu.

  • Beşiktaş, orta saha için Borussia Dortmund'dan Salih Özcan'ı transfer etmeyi planlıyor.
  • Beşiktaş, sol kanat için Fransa Ligue 1'den Zuriko Davitashvili'yi transfer etmeyi planlıyor.
  • Beşiktaş, santrfor için Türkiye A Milli Takımı'ndan Deniz Gül'ü transfer etmeyi planlıyor.

Süper Lig'de kötü günler geçiren Beşiktaş, ara transfer dönemine yaklaşırken çalışmalarına hız verdi. Siyah-beyazlı yönetim, teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda orta saha, sol kanat ve santrfor transferlerine öncelik verecek. Bu doğrultuda siyah-beyazlıların gündemine gelen isimler de belli oldu.

ORTA SAHAYA SALİH ÖZCAN

Orta sahanın merkezi için düşünülen ilk isim Borussia Dortmund forması giyen milli futbolcu Salih Özcan oldu. 27 yaşındaki ön libero; güçlü fiziği, pres yeteneği ve iki yönlü oyun oynama kapasitesiyle Beşiktaş'ın orta sahasında eksik görülen parçayı tamamlayabilecek nitelikte. Siyah-beyazlı yönetim, Almanya'da düzenli forma şansı bulamayan Salih için kiralama üzerinden bir çözüm geliştirmeyi planlıyor. Oyuncunun Türkiye'de forma giymeye sıcak baktığı ifade ediliyor.

KANAT TRANSFERİNDE HEDEF DAVITASHVILI

Sol kanatta ise hedef Fransa Ligue 1'de gösterdiği performansla dikkat çeken Gürcü yıldız Zuriko Davitashvili oldu. St. Etienne forması giyen 24 yaşındaki oyuncu; çevikliği, sürati ve bire birdeki etkinliğiyle Beşiktaş'ın kanat hattında çözüm aradığı sorunları giderme potansiyeline sahip. Yönetim, Fransız kulübüyle bonservis görüşmelerini sürdürüyor ve transferin ocak ayının ilk haftasında hız kazanması bekleniyor.

HÜCUM HATTINA GENÇ YATIRIM: DENİZ GÜL

Beşiktaş, santrfor hattında da gelecek odaklı bir isim üzerinde duruyor: Türkiye A Milli Takımı'nda forma giyen 21 yaşındaki Deniz Gül. 1.90 boyu, güçlü fiziği, hava toplarındaki hakimiyeti ve ceza sahasındaki bitiriciliğiyle öne çıkan genç golcü, siyah-beyazlı ekibin uzun süredir aradığı "gelecek vadeden santrfor" profiline uygun bulunuyor. Yönetim, Deniz Gül'ün hem kısa dönemde hem de uzun vadede takıma katkı sağlayacağını düşünüyor.

Fatih Kocatürk
Haberler.com / Spor
Haberler.com
Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSiyah&Beyaz null:

üç tane tirt transfer yine su Sergen başımızdayken ancak eski adı intertoto olan seviyeden yukarıya çıkamayız

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
