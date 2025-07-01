Beşiktaş Tammy Abraham Transferinde Anlaşmaya Vardı
Beşiktaş, Tammy Abraham'ın transferi konusunda Roma ile anlaşmaya vardığını ve oyuncunun İstanbul'a geleceğini duyurdu.
Beşiktaş, Tammy Abraham'ın transferi konusunda oyuncu ve kulübü Roma ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Beşiktaş, Tammy Abraham transferinde mutlu sona ulaştı. Siyah-beyazlılar, bir süredir görüşme haline olduğu golcü futbolcu ve kulübü Roma ile anlaşmaya vardı.
Kulüpten konuya ilişkin KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Kevin Oghenetega Tamaraebi Bakumo-Abraham'ın transferi konusunda oyuncu ve kulübü A.S. Roma S.P.A. ile görüşmelere başlanmıştır" denildi.
Tammy Abraham'ı taşıyan özel uçak, saat 18.00'de Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yapacak. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor