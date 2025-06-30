Beşiktaş, Tammy Abraham ile Anlaşmaya Varıyor

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Beşiktaş, hücum hattını güçlendirmek için Roma'nın futbolcusu Tammy Abraham ile 4 yıllık anlaşma sağladı. Ciro İmmobile'nin Bologna'ya transferinin ardından, Abraham'ın Beşiktaş'a katılması bekleniyor.

TRANSFERİN en hareketli takımı olan Beşiktaş, hücum hattına takviye yapıyor.

Ciro İmmobile'yi İtalyan takımı Bologna'ya göndermek üzere olan siyah-beyazlılar, yine aynı ülkeden Tammy Abraham'ı renklerine bağlamak üzere.

Roma'nın futbolcusu olan Abraham ile 4 yıllık anlaşan siyah-beyazlılar, kulübü ile bonservis pazarlığında son aşamaya geldi. Bu transferin gün içinde resmileşmesi ve Abraham'ın Beşiktaş'ın yeni santraforunun olması bekleniyor. Nijeryalı golcü geçen sezonu Milan'da kiralık olarak geçirirken 45 maçta 10 gol attı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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