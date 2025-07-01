Beşiktaş, Tammy Abraham'ı Karşılamaya Hazırlanıyor

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Beşiktaş Kulübü, transfer görüşmelerini sürdürdüğü 27 yaşındaki İngiliz forvet Tammy Abraham'ın İstanbul'a geleceğini duyurdu. Abraham, uçaktayken Beşiktaş taraftarına seslendi.

Beşiktaş Kulübü, bir süredir transfer görüşmelerinde bulunduğu 27 yaşındaki İngiliz forvet Tammy Abraham'ın İstanbul'a geleceğini açıkladı.

Siyah-beyazlı kulübün sosyal medya hesaplarından paylaştığı videoda Abraham, İstanbul'a gelirken uçakta Beşiktaş taraftarına seslendi ve, "Merhaba Kara Kartallar. Sizin için geliyorum. Havalimanında görüşmek üzere." ifadelerini kullandı.

Abraham'ı taşıyan uçağın saat 18.00'de Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde olması bekleniyor.

Kaynak: AA / Fatih Erel - Spor
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