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Beşiktaş taraftarları, maç bitmeden başkan Hasan Arat ve yönetimin istifasını istedi

Beşiktaş taraftarları, maç bitmeden başkan Hasan Arat ve yönetimin istifasını istedi
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Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 2-0 öne geçmesine rağmen Göztepe 4-2 mağlup olan Beşiktaş'ta taraftarlar, İzmir ekibinin üçüncü golünün ardından başkan Hasan Arat ve yönetimini istifaya davet etti. Siyah-beyazlı tribünler, Masuaku başta olmak üzere birçok futbolcuyu da ıslıkladı.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında konuk ettiği Göztepe'ye karşı 2-0 öne geçip 4-2 mağlup oldu. Galibiyet hasreti 4 maça çıkan siyah-beyazlılar, lider Galatasaray'ın da 13 puan gerisine düşerek şampiyonluk şansını mucizlere bıraktı. Bunun üzerine tribünlerden tepki geldi.

YÖNETİMİ İSTİFAYA DAVET ETTİLER

Kara Kartal'da takımlarını desteklemeye gelen taraftarlar, 82. dakikada Fofana'nın attığı golle 3-2 geri düşmelerinin ardından ses yükseltti. Siyah beyazlı taraftarlar, mücadelenin 86. dakikada "Yönetim istifa" tezahüratları yaptı.

FUTBOLCULAR ARAT ISLIKLANDI

Beşiktaş'ta taraftarların tepkilerinden nasibi alan diğer kişiler ise futbolcular oldu. Tribünler, özellikle sol bek Arthur Masuaku başta olmak üzere bazı futbolcuları topu ayağına alır almaz ıslıkladı.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıVeysel null:

Galatasaray ne zaman bunları yense tepetaklak oluyorlar ;) hahahahahahaha

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme12
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Haber YorumlarıDoğan ALTINMAKAS:

Eeee hızlı giden atın b.ku seyrek düşer

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme2
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Haber Yorumlarıİlhami Kalender:

BJK sağlı olsun Şenol Güneşi getirin her zaman kurtarıcı olarak ona sarıldınız bence güneş

Yorum Beğen0
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