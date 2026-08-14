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Beşiktaş Eyüpspor Maçı Hazırlıklarına Başladı, Vlahovic İlk Antrenmanda

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Beşiktaş, Süper Lig'in ilk haftasında Eyüpspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Yeni transfer Dusan Vlahovic ilk antrenmanına çıktı; Hradec Kralove maçında oynayanlar yenilenme çalışması yaptı, diğerleri taktiksel çift kale maçla idmanı tamamladı.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında 16 Ağustos Pazar günü sahasında Eyüpspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Kulübün açıklamasına göre yeni transfer Dusan Vlahovic, siyah-beyazlı takımla ilk antrenmanına çıktı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Italiano yönetimindeki idman, 1 saat 15 dakika sürdü.

UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turunda dün oynanan Hradec Kralove maçında forma giyen futbolcular, salonda yenilenme çalışması yaparak günü tamamladı. Diğer oyuncular ise ısınma koşuları ve 5'e 2 top kapmayla başladıkları antrenmanı, tam sahada yapılan taktiksel çift kale maçlarla noktaladı.

Beşiktaş, Eyüpspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

Kaynak: AA
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