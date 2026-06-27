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Beşiktaş Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları öncesinde yemekte bir araya geldi

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Beşiktaş Futbol Takımı, 2026-2027 sezonu hazırlıkları öncesinde başkan Serdal Adalı, teknik direktör Vincenzo Italiano ve futbolcuların katılımıyla Nevzat Demir Tesisleri'nde yemekte bir araya geldi.

Beşiktaş Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları öncesinde yemekte bir araya geldi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen yemek organizasyonuna başkan Serdal Adalı, futbol direktörü Önder Özen, teknik direktör Vincenzo Italiano ve antrenörler ile futbolcular katıldı.

Yemekte Özen ve Italiano ile sohbet eden Serdal Adalı, futbolculara başarı dileğinde bulundu.

Beşiktaş, 2026-2027 sezonu hazırlıklarına yarın başlayacak.

Kaynak: AA / Emre Doğan
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