Beşiktaş'ta yeni dönem! Serkan Reçber görevine başladı
Beşiktaş Kulübü, Serkan Reçber'in Futbol A Takımı Genel Koordinatörü olarak göreve başladığını açıkladı. Yapılan açıklamada, "Başkanımız Serdal Adalı'nın dün Tüpraş Stadyumu'nda düzenlediği basın toplantısında Futbol A Takımı Genel Koordinatörlüğü görevine getirildiğini duyurduğu Serkan Reçber, bugün itibarıyla çalışmalara başlamıştır.'' denildi.

GÖREVE RESMEN BAŞLADI

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, geride bıraktığımız gün basın toplantısında konuşarak Futbol A Takımı Genel Koordinatörlüğü görevi için Serkan Reçber ile anlaşmaya varıldığını açıklamıştı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada Serkan Reçber'in göreve başladığı açıklandı.

''BAŞARILAR DİLERİZ''

Kulüpten yapılan açıklamada, "Başkanımız Serdal Adalı'nın dün Tüpraş Stadyumu'nda düzenlediği basın toplantısında Futbol A Takımı Genel Koordinatörlüğü görevine getirildiğini duyurduğu Serkan Reçber, bugün itibarıyla çalışmalara başlamıştır. Serkan Reçber'e çalışmalarında başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." denildi.

