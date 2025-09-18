Beşiktaş'ta yeni dönem! Serkan Reçber görevine başladı

Süper Lig devi Beşiktaş'ta geçmiş dönemlerde görev alan Serkan Reçber, Siyah-beyazlılara geri döndü.

GÖREVE RESMEN BAŞLADI

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, geride bıraktığımız gün basın toplantısında konuşarak Futbol A Takımı Genel Koordinatörlüğü görevi için Serkan Reçber ile anlaşmaya varıldığını açıklamıştı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada Serkan Reçber'in göreve başladığı açıklandı.

''BAŞARILAR DİLERİZ''

Kulüpten yapılan açıklamada, "Başkanımız Serdal Adalı'nın dün Tüpraş Stadyumu'nda düzenlediği basın toplantısında Futbol A Takımı Genel Koordinatörlüğü görevine getirildiğini duyurduğu Serkan Reçber, bugün itibarıyla çalışmalara başlamıştır. Serkan Reçber'e çalışmalarında başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." denildi.