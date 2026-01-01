Haberler

Beşiktaş'ta yaprak dökümü! Sergen Yalçın bir isme daha "Güle güle" dedi

Beşiktaş'ta yaprak dökümü! Sergen Yalçın bir isme daha 'Güle güle' dedi Haber Videosunu İzle
Beşiktaş'ta yaprak dökümü! Sergen Yalçın bir isme daha 'Güle güle' dedi
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beşiktaş'ta devre arası operasyonu hız kazandı. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda kadro planlaması yeniden şekilleniyor. Antalya kampına götürülmeyecek 6. futbolcunun Felix Uduokhai olduğu iddia edildi.

Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk yarışının gerisinde kalan Beşiktaş'ta ayrılıkların ardı arkası kesilmiyor. Siyah-beyazlı yönetim, teknik direktör Sergen Yalçın'ın talebi doğrultusunda hem transfer çalışmalarını sürdürürken hem de kadroda düşünülmeyen isimleri netleştiriyor.

KADRO DIŞILAR VE AYRILIK TEBLİĞLERİ ARTIYOR

Beşiktaş, daha önce Mert Günok ve Necip Uysal'ın kadro dışı bırakıldığını açıklamıştı. Ardından Jonas Svensson ve David Jurasek ile yola devam edilmeyeceği oyunculara tebliğ edildi. Son olarak bu listeye Felix Uduokhai'nin de eklendiği ifade edildi.

ANTALYA KAMPINA GÖTÜRÜLMEYECEK 6. İSİM: UDUOKHAI

Haberde, Felix Uduokhai'nin de kampa götürülmeyecek isimler arasına dahil edildiği belirtildi. Yönetimin, oyuncunun kendisine kulüp bulması için menajeriyle görüşme yapacağı aktarıldı.

5 MİLYON EURO'YA ALINMIŞTI

Geçen sezon 500 bin Euro'ya kiralanan Uduokhai'nin, 2025-26 sezonu öncesinde Augsburg'dan 5 milyon Euro bonservisle transfer edildiği hatırlatıldı. Alman savunmacı geçen sezon 36 resmi maçın 35'inde ilk 11'de görev yaparken, bu sezon ise 11 maçta 9 kez ilk 11'de sahaya çıktı.

BEKLENTİLERİ KARŞILAYAMADI İDDİASI

28 yaşındaki savunmacının, forma giydiği karşılaşmalarda beklentilerin uzağında kaldığı ve bu nedenle gönderilmesine karar verildiği öne sürüldü. Öte yandan mutsuz olduğu için ayrılmak istediği belirtilen Rafa Silva'nın da Antalya kampında yer almayacak isimler arasında bulunduğu ifade edildi.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
D-100 kara yolu İstanbul istikameti ulaşıma kapandı

D-100 kara yolu İstanbul istikameti ulaşıma kapandı
İstanbul'da lapa lapa kar yağıyor! 4 ilde okullar tatil edildi

İstanbul'da lapa lapa kar yağıyor! Birçok ilde okullar tatil edildi
Yılbaşı gecesi kafeyi İHA'larla vurdular! 24 ölü, 50'den fazla yaralı var

Yılbaşı gecesi ülkeyi İHA'larla vurdular! Onlarca ölü ve yaralı var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Uyuşturucu testi pozitif çıkan Yusuf Güney'den ilk açıklama

Uyuşturucu testi pozitif çıkan Yusuf Güney'den ilk açıklama
Futbolseverlerin aylardır beklediği heyecan yarın başlıyor

Futbolseverlerin aylardır beklediği heyecan yarın başlıyor
Okan Buruk, Filistin'e destek için Galata Köprüsü'nde düzenlenen yürüyüşe katıldı

Yılın ilk gününde soluğu Galata Köprüsü'nde aldı
Astrolog Can Aydoğmuş'un Fenerbahçe için söyledikleri viral oldu

Katıldığı programda Fenerbahçe için söyledikleri viral oldu
Uyuşturucu testi pozitif çıkan Yusuf Güney'den ilk açıklama

Uyuşturucu testi pozitif çıkan Yusuf Güney'den ilk açıklama
45 yaşındaki Ronaldinho'dan hayranlarını büyüleyen performans

Tanıyabildiniz mi? 45 yaşında yaptıklarıyla büyüledi
Yeni yılın ilk günü 7'den 70'e Türkiye Gazze için ayakta! On binler Galata Köprüsü'ne yürüyor

İstanbul'da dev yürüyüş! On binlerce kişi tek bir amaçla buluştu