Beşiktaş'ta yaprak dökümü! Sergen Yalçın bir isme daha 'Güle güle' dedi

Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk yarışının gerisinde kalan Beşiktaş'ta ayrılıkların ardı arkası kesilmiyor. Siyah-beyazlı yönetim, teknik direktör Sergen Yalçın'ın talebi doğrultusunda hem transfer çalışmalarını sürdürürken hem de kadroda düşünülmeyen isimleri netleştiriyor.

KADRO DIŞILAR VE AYRILIK TEBLİĞLERİ ARTIYOR

Beşiktaş, daha önce Mert Günok ve Necip Uysal'ın kadro dışı bırakıldığını açıklamıştı. Ardından Jonas Svensson ve David Jurasek ile yola devam edilmeyeceği oyunculara tebliğ edildi. Son olarak bu listeye Felix Uduokhai'nin de eklendiği ifade edildi.

ANTALYA KAMPINA GÖTÜRÜLMEYECEK 6. İSİM: UDUOKHAI

Haberde, Felix Uduokhai'nin de kampa götürülmeyecek isimler arasına dahil edildiği belirtildi. Yönetimin, oyuncunun kendisine kulüp bulması için menajeriyle görüşme yapacağı aktarıldı.

5 MİLYON EURO'YA ALINMIŞTI

Geçen sezon 500 bin Euro'ya kiralanan Uduokhai'nin, 2025-26 sezonu öncesinde Augsburg'dan 5 milyon Euro bonservisle transfer edildiği hatırlatıldı. Alman savunmacı geçen sezon 36 resmi maçın 35'inde ilk 11'de görev yaparken, bu sezon ise 11 maçta 9 kez ilk 11'de sahaya çıktı.

BEKLENTİLERİ KARŞILAYAMADI İDDİASI

28 yaşındaki savunmacının, forma giydiği karşılaşmalarda beklentilerin uzağında kaldığı ve bu nedenle gönderilmesine karar verildiği öne sürüldü. Öte yandan mutsuz olduğu için ayrılmak istediği belirtilen Rafa Silva'nın da Antalya kampında yer almayacak isimler arasında bulunduğu ifade edildi.