Haberler

Beşiktaş'ta veda: 1 dakika bile oynayamadan ikinci kez takımdan yollandı

Beşiktaş'ta veda: 1 dakika bile oynayamadan ikinci kez takımdan yollandı Haber Videosunu İzle
Beşiktaş'ta veda: 1 dakika bile oynayamadan ikinci kez takımdan yollandı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Geride kalan sezonun devre arasında Beşiktaş'a transfer olan Elan Ricardo, bir kez daha kiralık olarak gönderildi. Siyah-beyazlılar, Elan Ricardo'nun yeni takımını açıkladı. Ricardo, siyah-beyazlılara transfer olduğu günden bu yana hiç süre alamadı.

  • Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Elan Ricardo, 2025-26 sezonu sonuna kadar Kolombiya ekibi Deportes Tolima'ya kiralandı.
  • Elan Ricardo, Beşiktaş'ta hiç resmi maçta forma giyemedi.
  • Elan Ricardo, daha önce Athletico Paranaense'ye kiralanmıştı.

Beşiktaş'ın geride bıraktığımız sezonun ara transfer döneminde kadrosuna kattığı orta saha oyuncusu Elan Ricardo, Türkiye kariyerinde 1 dakika dahi forma giyemeden Athletico Paranaense'ye kiralanmıştı.

1 DAKİKA BİLE OYNAYAMAYAN İKİNCİ KEZ YOLLANDI

Athletico Paranaense'de de aradığını bulamayan 21 yaşındaki oyuncu yeniden Beşiktaş'a döndü. Ancak Beşiktaş'tan radikal bir karar daha geldi. Siyah-beyazlılar, genç oyuncusunu bu kez de Kolombiya ekibi Deportes Tolima'ya yarım sezonluğuna kiralandığını açıkladı.

Beşiktaş'ta veda: 1 dakika bile oynayamadan ikinci kez takımdan yollandı

'BAŞARILAR DİLERİZ'

Kulüpten yapılan açıklamada, "Sezon başında Athletico Paranaense Kulübü'ne geçici transfer olan profesyonel futbolcumuz Elan Joseph Ricardo Ochoa, 2025-26 sezonu sonuna kadar Kolombiya Ligi ekiplerinden Club Deportes Tolima SA Kulübü'ne geçici transfer olmuştur. Elan Ricardo'ya yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." denildi.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
En düşük emekli maaşı 20 bin lira oluyor

Milyonlarca emeklinin beklediği gelişme! Meclis'te kabul edildi
Voleybolcu Derya Çayırgan adli kontrolle serbest

Gözaltındaki voleybolcu Derya Çayırgan ile ilgili karar verildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplumun kanayan yarasına parmak bastı: Terörden daha zararlı boyutlara ulaştı

Toplumun kanayan yarasına parmak bastı: Terörden daha zararlı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Oosterwolde ve Mert Hakan'ın da içinde bulunduğu 5 kişiye hapis cezası verildi

Oosterwolde ve Mert Hakan'ın da içinde olduğu 5 kişiye hapis cezası
Mahkemede ortalık karıştı! Mert Hakan'ın fotoğrafını çekti, Galatasaraylı yöneticinin telefonuna el kondu

Mert Hakan'ın fotoğrafını çeken G.Saraylı isim ortalığı karıştırdı
Ziraat Türkiye Kupası'nda sürpriz! 1. Lig takımı Süper Lig ekibini devirdi

1. Lig takımı Süper Lig ekibini sahadan sildi
İranlı muhalif canlı yayında Türk asıllı gazeteciyi tehdit etti

İranlı muhalif canlı yayında Türk asıllı gazeteciyi tehdit etti
Oosterwolde ve Mert Hakan'ın da içinde bulunduğu 5 kişiye hapis cezası verildi

Oosterwolde ve Mert Hakan'ın da içinde olduğu 5 kişiye hapis cezası
İran Devrim Muhafızları teyakkuza geçti: Hazırlık seviyemiz en üst düzeyde

Günler sonra korkulan oluyor! Resmen alarm durumuna geçtiler
Adliyeye gelen Kobra Murat: İhale ile bir ev aldık, parasını yatırmaya geldik

Adliyede görenler merak etti, nedenini hemen açıkladı