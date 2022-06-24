Beşiktaş'ta transfer gündemi, hücum hattına 3 takviye birden

Siyah beyazlılar; Weghorst, Muleka ve Cabral için ısrarcı

Cenk Tosun bitmek üzere

Abdülkerim Bardakçı için yeniden girişim olabilir

ALİ DANAŞ / İSTANBUL,- İlk olarak Romain Saiss'i kadrosuna katan Beşiktaş, geçtiğimiz sezonun devre arasında transfer edip Çaykur Rizespor'a kiraladığı Gedson Fernandes'e de dün itibariyle siyah beyazlı formayı giydirmişti.

Pazartesi günü sezon açılışını yapıp, 5 Temmuz'da kamp için Avusturya'ya gidecek siyah beyazlılar, bu tarihe kadar birkaç transferi daha sonuçlandırmak amacında.

Hafta içinde Arnautovic ve Seferovic isimlerini de gündemine alan ve kulüplerine şartlarını soran Beşiktaş, Weghorst'un olma ihtimali yeniden belirince ibreyi Hollandalıya çevirdi. Bu transfer için birkaç gün içinde yeni gelişmelerin olma ihtimali bir hayli yüksek görünüyor.

ABDÜLKERİM BARDAKÇI İÇİN YENİDEN GİRİŞİM OLABİLİR

Bu arada stoper adayları arasında önemli bir sıralamaya sahip olan Abdülkerim Bardakçı için Konyaspor'un Fenerbahçe ile anlaşması üzerine beklemeye geçen Beşiktaş, Abdülkerim ile Fenerbahçe'nin ilk görüşmesinden sonuç çıkmaması üzerine yeniden devreye girdi. Dün gece taraflar arasında bir görüşme yapıldığı da gelen bilgiler arasında.