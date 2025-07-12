Beşiktaş'ta transfer bitti ancak Kyle Walker-Peters Türkiye'ye gelemiyor

Beşiktaş'ta transfer bitti ancak Kyle Walker-Peters Türkiye'ye gelemiyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı Kyle Walker-Peters, ailesiyle birlikte özel işleri olduğu gerekçesiyle Türkiye'ye gelemeyeceğini belirterek 2 gün izin aldı.

Süper Lig devi Beşiktaş, sağ bek transferinde mutlu sona ulaştı. Siyah-Beyazlılar, Premier Lig'e veda eden Southamptonlu futbolcu Kyle Walker-Peters ile prensip anlaşmasına vardı.

YILLIK 3.5 MİLYON EURO

Siyah-beyazlılar, Fenerbahçe'nin de uzun süredir transfer girişimlerini sürdürdüğü 27 yaşındaki oyuncuyla imza parası ve yıllık 3.5 milyon euro ücret karşılığında el sıkıştı.

TÜRKİYE'YE GELEMİYOR

Anlaşmanın tamamlandığı ve bu akşam Türkiye'ye gelmesi beklenen deneyimli sağ bek oyuncusunun İstanbul'a geliş sürecinde pürüz çıktı. Kyle Walker-Peters'ın ailesiyle birlikte özel işleri olduğunu ve şu anda Türkiye'ye gelemeyeceğini Siyah-beyazlı yönetime ilettiği öğrenildi. Yıldız oyuncunun Beşiktaş'tan 2 gün izin aldığı ve pazartesi günü İstanbul'a gelerek sağlık kontrollerinden geçeği kaydedildi.

Haberler.com / Kübra Çolakbüyük - Spor
Oto tamir ustasının aylık kazancı dudak uçuklattı

Oto tamir ustasının aylık kazancı dudak uçuklattı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hadise'nin cesur sahne performansı tartışma yarattı

Hadise'nin cesur sahne performansı tartışma yarattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.