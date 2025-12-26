Haberler

Beşiktaş'ta Necip Uysal ve Mert Günok ile yollar ayrılıyor

Güncelleme:
Beşiktaş, Necip Uysal ve Mert Günok'un futbol planlamasında yer almayacaklarını açıkladı. İki oyuncudan kulüp bulmaları istendi.

Siyah-beyazlı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Teknik heyetimizin raporu yönetim kurulumuzun onayıyla profesyonel futbolcularımızdan Necip Uysal ile Mert Günok'a bugün itibarıyla futbol planlamamızda yer almayacakları tebliğ edilmiş ve iki isimden kendilerine kulüp bulmaları istenmiştir. Necip Uysal ile Mert Günok, kulüp bulamamaları halinde çalışmalarını takımımızdan ayrı sürdürecektir. Futbol Akademimizden yetişen, 2009-10 sezonundan bu yana Futbol A Takımımızın formasını terleten Uysal ile 2021-22 sezonundan bu yana kalemizi koruyan Günok'a bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
