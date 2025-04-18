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Beşiktaş'ta skandal! İşten kovuldu, binlerce futbolcunun verisini sildi

Beşiktaş'ta skandal! İşten kovuldu, binlerce futbolcunun verisini sildi
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Beşiktaş Futbol Akademisi'nde yapılan yeniden yapılanma sonrası bazı isimlerle yollar ayrıldı. Ancak ayrılan isimlerin ardından şok bir gelişme yaşandı. Beşiktaş'ın yollarını ayırdığı bir çalışan, kendisine tahsis edilen aracı teslim etmek ve özel eşyaları almak için Fulya Hakkı Yeten Tesisleri'ne giderek görev sürecinde bilgisayarda kayıt altında tuttuğu 3000'den fazla oyuncunun datasını sildi.

Beşiktaş'ta geçtiğimiz günlerde Futbol Akademisi'nde yeniden yapılanma doğrultusunda hamleler gerçekleştirildi. Bu hamleler doğrultusunda; Scout şefi Haluk Çakar ile scoutlar Nejdet Ergün, Haluk Duranoğlu, Haydar Etik, Mehmet Kasım Gündüz ve Değer Batmaz ile yollar ayrıldı.

YOLLAR AYRILDI

Siyah-beyazlı kulüp, yolların ayrıldığına dair 11 Nisan 2025 tarihinde resmi internet sitesinden bir açıklama yayınladı. Yapılan açıklamada, "Futbol Akademimizde yürütülmekte olan yeniden yapılanma çalışmaları kapsamında Scout Şefi Haluk Çakar ile Scout; Nejdet Ergün, Haluk Duranoğlu, Haydar Etik, Mehmet Kasım Gündüz ve Değer Batmaz'la yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Çakar, Ergün, Duranoğlu, Etik, Gündüz ve Batmaz'a kulübümüze hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz" denildi.

EŞYALARINI ALACAĞINI SÖYLEDİ

Beşiktaş'ın gönderdiği isimlerden birisi, görevlerine son verilmesinin ardından Fulya Hakkı Yeten Tesisleri'ne giderek kendisine tahsis edilen aracı iade edeceğini, ayrıca odasındaki kişisel eşyalarını alacağını söyledi.

BİNLERCE VERİYİ SİLDİ

Çalıştığı dönemde kullandığı odaya giren söz konusu kişi, görev sürecinde bilgisayarda kayıt altında tuttuğu 3000'den fazla oyuncu datasını sildi. Olay sırasında idmanda bulunan mevcut antrenörler, daha sonra çalışma yapmak amacıyla dataları kontrol etmek isteyince olay ortaya çıktı. Silinen veriler, kulübün uzman personeli tarafından kurtarıldı. Böylece önemli bir veri kaybının önüne geçildi. Öte yandan, yolların ayrıldığı şahsın, yazılı raporları da yok ettiği kaydedildi.

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Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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