Beşiktaş'ta ikinci Sergen Yalçın dönemi sona erdi

Beşiktaş'ta karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı teknik direktör Sergen Yalçın'ın siyah-beyazlılardaki ikinci dönemi sona erdi.

Siyah-beyazlı futbol takımında Norveçli teknik adam Ole Gunnar Solskjaer ile yolların ayrılmasının ardından göreve gelen Sergen Yalçın için ikinci dönem 30 Ağustos'ta resmen başladı.

Beşiktaş'taki ilk döneminde Süper Lig ve Türkiye Kupası zaferleri yaşayan Yalçın, ikinci macerasında başarıdan uzak bir grafik sergiledi.

Siyah-beyazlı ekip, 53 yaşındaki teknik adamla iki dönemde toplam 122 resmi maçta 67 galibiyet, 22 beraberlik ve 33 yenilgi aldı. Söz konusu karşılaşmalarda 226 gol atan Beşiktaş, kalesinde ise 150 gol gördü.

İkinci dönemi kısa sürdü

Sergen Yalçın, Beşiktaş'taki ikinci döneminde lig ve kupada toplam 39 maçta kulübede yer aldı.

İkinci döneminde Süper Lig'de 33, Türkiye Kupası'nda 6 maçta takımının başında yer alan Yalçın, söz konusu mücadelelerde toplam 20 galibiyet, 10 beraberlik ve 9 yenilgi yaşadı.

Siyah-beyazlılar, bu maçlarda 70 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde ise 43 gol gördü.

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın ikinci dönemi 262 gün sürdü. Deneyimli teknik adam, ilk döneminde ise 679 gün takımın başında kalmıştı.

Beklentileri karşılayamadı

Beşiktaş'ta ikinci dönemi sona eren teknik direktör Sergen Yalçın, bu sezon beklentilerin uzağında kaldı.

Norveçli teknik adam Ole Gunnar Solskjaer ile sezona başlayan siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarından erken elenince teknik adam değişikliğine gitti. Solskjaer'in yerine göreve Sergen Yalçın getirildi.

Ligi 4. basamakta tamamlayan ve Türkiye Kupası'na yarı finalde veda eden Beşiktaş'ta sezon öncesi belirlenen hedeflere bu sezon da ulaşılamadı.

İstifa sesleri yükseldi

Beşiktaş, Süper Lig'de yarışın dışında kaldıktan sonra Türkiye Kupası'na da yarı finalde havlu atınca siyah-beyazlı tribünlerde istifa sesleri yükseldi.

Sezon boyunca istikrarı sağlayamayan ve son yıllarda başarıdan uzakta bir grafik çizen Beşiktaş'ın kupada Konyaspor karşısındaki yenilgisi, taraftar, yönetim ve teknik direktör Sergen Yalçın üçgenindeki bağın da kopmasına neden oldu.

Kupada Konyaspor, ligde ise iç sahada yaşanan Trabzonspor mağlubiyetlerinin ardından taraftarlar, yönetimi ve Sergen Yalçın'ı istifaya davet ederken oyunculara da zaman zaman ıslıkla protestoda bulundu.

Beşiktaş'ın Yalçın yönetiminde iki dönemdeki maçları şöyle: