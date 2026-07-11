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Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları

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Beşiktaş, Slovakya kampında yeni sezon hazırlıklarına sabah antrenmanıyla devam etti. Yeni transfer Salih Özcan ilk kez takımla çalışırken, Güney Koreli Oh da kampa katıldı.

Beşiktaş, Slovakya'da sürdürdüğü yeni sezon hazırlıklarına sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Slovakya Olimpiyat Antrenman Merkezi'nde teknik direktör Vincenzo Italiano yönetimindeki idman, yaklaşık 1 saat sürdü.

Dün oynanan hazırlık maçlarında forma giyen futbolcular, salonda yenilenme çalışması yaparak günü tamamladı. Diğer oyuncular ise 5'e 2 top kapmayla başladıkları antrenmanı, minyatür kale ve dar alanda oynanan çift kale maçlarla sonlandırdı.

Beşiktaş'ta Güney Koreli futbolcu Hyeon-gyu Oh, izninin ardından bugün yurt dışı kampına dahil oldu.

Yeni transfer Salih Özcan, ilk kez takımla çalıştı.

Öte yandan Fildişi Sahilli savunma oyuncusu Emmanuel Agbadou'nun ise yarın kampa katılacağı öğrenildi.

Siyah-beyazlılar, sezon öncesi çalışmalarını yarın sürdürecek.

Kaynak: AA / Metin Arslancan
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