Beşiktaş'ta Sakatlık: Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun Uyluk Üst Adalesinde Gerilme ve Kanama Tespit Edildi

Beşiktaş'ta Sakatlık: Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun Uyluk Üst Adalesinde Gerilme ve Kanama Tespit Edildi
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Mustafa Erhan Hekimoğlu, Wolfsberger AC ile oynanan hazırlık maçında sakatlandı. Yapılan MR görüntülemesinde uyluk üst adalesinde gerilme ve kanama tespit edildi. Tedavisine sağlık ekibi tarafından başlandı.

Beşiktaş, Wolfsberger AC ile oynanan hazırlık maçında sakatlık yaşayarak oyuna devam edemeyen Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun uyluk üst adalesinde gerilme ve kanama tespit edildiğini açıkladı.

Siyah-beyazlıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın Avusturya'da gerçekleştirdiği yeni sezona hazırlık kampında Wolfsberger AC ile oynadığı müsabakanın 46. dakikasında sol uyluk üst adalesinde ağrı hissederek oyuna devam edemeyen futbolcumuz Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun yapılan değerlendirme ve Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, uyluk üst adalesinde (rectus femoris) gerilme ve kanama tespit edilmiştir. Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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