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Rıdvan Yılmaz derbide sakatlandı

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Beşiktaşlı futbolcu Rıdvan Yılmaz, Fenerbahçe derbisinde sakatlığından dolayı ikinci yarıda sahaya çıkamadı.

Beşiktaşlı futbolcu Rıdvan Yılmaz, Fenerbahçe derbisinde sakatlığından dolayı ikinci yarıda sahaya çıkamadı.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşıyor. Siyah-beyazlılarda sol bek oyuncusu Rıdvan Yılmaz, kasığında hissettiği ağrı sebebiyle müsabakanın ikinci yarısına çıkamadı ve 46. dakikada yerini Kassoum Ouattara'ya bıraktı.

Mücadeleye 11'de başlayan Rıdvan, mücadelenin 38. dakikasında attığı golle skoru 1-1'e getirdi. 25 yaşındaki futbolcu böylece kariyerinde ilk kez Fenerbahçe'ye karşı gol sevinci yaşadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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