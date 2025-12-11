Haberler

Beşiktaş'ta Rafa Silva kararı

Beşiktaş'ta Rafa Silva kararı
Beşiktaş'ta bir süredir takımdan ayrı çalışan Rafa Silva, Trabzonspor karşılaşmasıyla birlikte maç kadrosuna geri dönmeye hazırlanıyor.

  • Rafa Silva, Trabzonspor maçında Beşiktaş kadrosuna alınacak.
  • Rafa Silva'nın Beşiktaş ile sözleşmesi Haziran 2027'de sona eriyor.
  • Rafa Silva, bu sezon 16 maçta 5 gol ve 3 asist yaptı.

34 günlük aranın ardından takımla birlikte antrenmanlara çıkan Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Rafa Silva ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

TRABZONSPOR MAÇI KADROSUNDA

İdman ve maç eksiği nedeniyle Gaziantep FK ile oynanan maçın kadrosunda yer almayan Rafa Silva, Trabzonspor karşılaşmasında takıma geri dönmeye hazırlanıyor. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın Rafa Silva'yı zorlu maçta kullanmak istediği, takımla idmanlara devam eden Rafa Silva'nın da fizik kondisyonunun yeterli olduğu belirtildi. Portekizli yıldızın da Trabzon deplasmanında sahalara dönmek istemesiyle kadroya alınacağı aktarıldı.

SEZON PERFORMANSI

Beşiktaş ile olan sözleşmesi Haziran 2027'de sona erecek olan yıldız isim, bu sezon çıktığı 16 maçta 5 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
