Beşiktaş, Joao Mario ile Yollarını Ayırdı

Beşiktaş, Portekizli futbolcu Joao Mario ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Joao Mario Naval da Costa Eduardo'nun sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak sonlandırılmıştır. Sporcuya emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz." denildi.

Siyah-beyazlı kulübün sezon planlamasında yer almayan 33 yaşındaki futbolcu, bir süredir takımdan ayrı çalışıyordu.

Portekizli oyuncu, geçen sezonu Yunanistan temsilcisi AEK'da kiralık olarak geçirmişti.

2024-2025 sezonunun başında transfer edilen Joao Mario, siyah-beyazlı formayla 45 karşılaşmada 10 gol kaydetti.

Kaynak: AA