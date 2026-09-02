Haberler

Beşiktaş, Joao Mario ile Yollarını Ayırdı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beşiktaş, Portekizli futbolcu Joao Mario ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu.

Beşiktaş, Portekizli futbolcu Joao Mario ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Joao Mario Naval da Costa Eduardo'nun sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak sonlandırılmıştır. Sporcuya emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz." denildi.

Siyah-beyazlı kulübün sezon planlamasında yer almayan 33 yaşındaki futbolcu, bir süredir takımdan ayrı çalışıyordu.

Portekizli oyuncu, geçen sezonu Yunanistan temsilcisi AEK'da kiralık olarak geçirmişti.

2024-2025 sezonunun başında transfer edilen Joao Mario, siyah-beyazlı formayla 45 karşılaşmada 10 gol kaydetti.

Kaynak: AA
Yapılan itiraz reddedildi! Üsküdar Belediyesi'nde başkan vekilliği seçimi yenilenecek

Üsküdar Belediyesi'ndeki olaylı seçim için mahkeme kararını verdi

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Premier Lig'de yaz transfer döneminde 3,46 milyar sterlinle rekor kırıldı

Bu adamlarla başa çıkılmaz! Harcadıkları paranın izahı yok
Yeni sezonun ilk gafı! Özlem Gürses baltayı fena taşa vurdu

Yeni sezonun ilk gafı! Özlem Gürses baltayı fena taşa vurdu
Okulun ilk gününe böyle geldiler! Ülkede tartışma başladı

Ülke fena karıştı! Fotoğrafları tek tek paylaşıp ateş püskürdüler
Ortada kalan Icardi'den şok karar

Ortada kalan Icardi'den şok karar!
Türkiye’de de çok sayıda şubesi olan restoran zinciri satıldı, CEO istifa etti

Türkiye’de de çok sayıda şubesi olan restoran zinciri satıldı
Süper Lig devinde bir ayrılık daha! Yeni adresi de belli oldu

Süper Lig devinde bir ayrılık daha! Yeni adresi de belli oldu
Cumhurbaşkanlığı bizzat devrede! İnternetten içerik üreten memura disiplin şoku

Cumhurbaşkanlığı bizzat devrede! Bunu yapan memurlar yandı