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Beşiktaş'ta Oy Sayma İşlemi Başladı

Beşiktaş'ta Oy Sayma İşlemi Başladı
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Beşiktaş Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda oy sayma işlemi başladı. Ataköy Atletizm Salonu'nda düzenlenen kurulda, 17.00'de kapılar kapandı ve yaklaşık 5 bin 500 üye oy kullandı.

- Beşiktaş'ta oy sayma işlemi başladı

İSTANBUL - Beşiktaş Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda oy sayma işlemi başladı.

Beşiktaş Olağan Seçimli Genel Kurulu, Ataköy Atletizm Salonu'nda düzenlendi. Serdal Adalı ve Gürkan Aksoy'un başkanlık için yarıştığı genel kurulda salon kapıları 17.00 itibarıyla kapandı ancak oy verme sırasındaki üyeler oylarını kullanmaya devam etti. Oy hakkı bulunan 27 bin 588 üyeden yaklaşık 5 bin 500 üye genel kurula katılım sağladı. Siyah-beyazlıların son seçiminde 13 bin 158 oy kullanılmıştı.

Sandıkların kapanmasıyla birlikte de oy sayım işlemi başladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / UYGAR AYDIN - Spor
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