Üye Girişi
Haberler

Beşiktaş'ta oy kullanma işlemi başladı

Son Güncelleme:
Abone Ol

Beşiktaş'ta yapılan Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda başkan adayları Serdal Adalı ve Hasan Arat'ın konuşmalarının ardından oy kullanma işlemi başladı.

- Beşiktaş'ta oy kullanma işlemi başladı

İSTANBUL - Beşiktaş'ta yapılan Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda başkan adayları Serdal Adalı ve Hasan Arat'ın sırasıyla yaptığı konuşmaların ardından oy kullanma işlemi başladı.

Beşiktaş'ta gerçekleştirilen Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda oy kullanma işlemi başladı. Akatlar Spor Kompleksi'nde yapılan seçimli genel kurulda Başkan adayları Serdal Adalı ve Hasan Arat'ın yaptığı konuşmaların ardından siyah-beyazlı kongre üyeleri oy vermeye başladı. 21 bin 219 kongre üyesinin oy kullanma hakkının bulunduğu kongrede başkan adayı Hasan Arat turuncu oy pusulasını kullanırken, Serdal Adalı için ise beyaz oy pusulası kullanılacak. Seçilen aday, siyah-beyazlı kulübün 35. başkanı olacak.

Kongrede saat 17.00 itibarıyla kapılar kapanacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Serdal Adalı Hasan Arat Beşiktaş Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Yargı YENİ BÖLÜM (74. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Yargı yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Çok Güzel Hareketler 2 YENİ BÖLÜM (157. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Çok Güzel Hareketler 2 yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Kirli Sepeti YENİ BÖLÜM (10. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Kirli Sepeti yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Altın Kafes YENİ BÖLÜM (1. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Altın Kafes yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? BUGÜN (3 ARALIK PAZAR) HANGİ DİZİLER VAR? Bu akşam TV'de hangi programlar, diziler oynuyor? 3 ARALIK ATV, KANAL D, FOX, STAR, SHOW, TRT 1, TV8 Erzurumspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman? Erzurumspor - Gençlerbirliği maçı hangi kanalda, saat kaçta? Trabzonspor - Kayserispor maçı ne zaman? Trabzonspor - Kayserispor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Mersin Akdeniz hangi parti? Mersin Akdeniz belediye başkanı hangi partiden belediye başkanı seçildi? Kasımpaşa - Gaziantep FK maçı ne zaman? Kasımpaşa - Gaziantep FK maçı hangi kanalda, saat kaçta? Şükrü Sözen kimdir? Şükrü Sözen kaç yaşında, nereli? Şükrü Sözen hayatı ve biyografisi! Asgari ücrete bir zam mı yapılacak? Bu yıl asgari ücrete tek zam mı olacak, neden? Alina Boz hangi dizilerde oynadı? Alina Boz kimdir, hangi yapımlarda yer aldı? Ölümlü Dünya 2 çıktı mı? Ölümlü Dünya 2 yayınlandı mı, nerede çıktı? İDO vapur seferleri iptal mi edildi? 3 Aralık Hangi vapur seferleri iptal edildi, neden? İDO vapur seferleri! Beşiktaş başkanlık seçimi ne zaman 2023? Beşiktaş başkanlık seçimi hangi tarihte, ayın kaçında yapılacak?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title