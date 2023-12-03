Beşiktaş'ta yapılan Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda başkan adayları Serdal Adalı ve Hasan Arat'ın konuşmalarının ardından oy kullanma işlemi başladı.

- Beşiktaş'ta oy kullanma işlemi başladı

İSTANBUL - Beşiktaş'ta yapılan Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda başkan adayları Serdal Adalı ve Hasan Arat'ın sırasıyla yaptığı konuşmaların ardından oy kullanma işlemi başladı.

Beşiktaş'ta gerçekleştirilen Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda oy kullanma işlemi başladı. Akatlar Spor Kompleksi'nde yapılan seçimli genel kurulda Başkan adayları Serdal Adalı ve Hasan Arat'ın yaptığı konuşmaların ardından siyah-beyazlı kongre üyeleri oy vermeye başladı. 21 bin 219 kongre üyesinin oy kullanma hakkının bulunduğu kongrede başkan adayı Hasan Arat turuncu oy pusulasını kullanırken, Serdal Adalı için ise beyaz oy pusulası kullanılacak. Seçilen aday, siyah-beyazlı kulübün 35. başkanı olacak.

Kongrede saat 17.00 itibarıyla kapılar kapanacak.